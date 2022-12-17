تراند اليوم : نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول pdf .. رابط نتائج السادس الاعدادي 2021

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول pdf تحميل رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول وبعد إعلان نتائج السادس الإعدادي، 790 طالبا وطالبة في المراكز الثلاثة الأولى لجميع الفروع على مستوى العراق.

وتنشر الخليج 365، نتائج امتحانات السادس الاعدادي تباعا لمديريات التربية في بغداد والمحافظات.

ويعد إعلان وزارة التربية نتائج السادس الاعدادي حصلت الطالبة زينة من الموصل تحقق اعلى معدل بعد حصولها على معدل 101.17.

نتائج السادس ادبي الكرخ الأول ه الدور الأول 2021

نتائج السادس ادبي لمحافظه ذي قار 2021 الدور الأول

نتائج السادس الادبي لمديرية الرصافة الاولى 2021 الكرخ الأول

نتائج السادس الاعدادي الرصافة الاولى 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي الرصافة الثالثة 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي الرصافة الأول ة 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي الكرخ الاولى 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي الكرخ الثالثة 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي الكرخ الأول ة 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي محافظة الانبار 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي محافظة الانبار 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي محافظة البصرة 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي محافظة البصرة 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول -

نتائج السادس الاعدادي محافظة القادسية الديوانية 2021 (ادبي / علمي) الأول الاول

نتائج السادس الاعدادي محافظة النجف 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي محافظة بابل 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي محافظة ديالى 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي محافظة ذي قار 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي محافظة صلاح الدين 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي محافظة كربلاء 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي محافظة كركوك 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي محافظة ميسان 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي محافظة واسط 2021 (ادبي / علمي) الدور الأول

نتائج كركوك السادس العلمي والادبي 2021 الدور الأول -

نتائج مديرية الرصافة الثالثة للسادس العلمي والادبيً 2021 -

نتاىج محافظه بغداد 2021 الدور الأول العلمي والادبي -

نتائج محافظة بغداد للسادس ادبي ( كرخ 1 2 3 رصافة 1 2 3 ) 2021 الدور الأول -

نتائج السادس علمي وادبي محافظة المثنى 2021 الدور الأول -

نتائج السادس ادبي الدور الأول 2021 لمحافظه القادسيه -

نتائج السادس ادبي الدور الأول لمحافظه كربلاء 2021 -

نتائج السادس ادبي الكرخ الأول ه الدور الأول 2021

نتائج السادس ادبي لمحافظه ذي قار 2021 الدور الأول

نتائج السادس ادبي محافظة دهوك 2021 الدور الأول -

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