تراند اليوم : رابط الدعم التكميلي 2021 الدفعة الثالثة .. الاستعلام عن الدعم التكميلي 3

رابط الدعم التكميلي 2021 الدفعة الثالثة والاستعلام عن الدعم التكميلي 3 مع بدء صندوق المعونة الوطنية، اليوم السبت، بصرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامج "الدعم النقدي المؤقت" (تكافل 3 )، و"الدعم التكميلي" (تكافل 1).

وقال مدير عام الصندوق بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن الصندوق حول الدعم النقدي لنحو 96 ألف أسرة من الأسر المستفيدة من البرنامجين إلى الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وبمبلغ اجمالي 5ر19 مليون دينار.

وبين أن تحويل الدفعة الثالثة من القائمة الأولى التي جرى شمولها ببرنامج "الدعم النقدي المؤقت" (تكافل 3) هو عن شهري آب وأيلول الماضيين، موضحًا أن هذا التحويل يشمل أيضا الدفعة الثالثة للمستفيدين من برنامج "الدعم التكميلي" (تكافل1)، وهو عن أشهر تموز وآب وأيلول.

وفيما يتعلق بالقائمة الاضافية من برنامج "الدعم النقدي المؤقت" (تكافل 3)، أشار الضمور إلى أنه سيجري تحويل مخصصاتها للأسر المستفيدة والبالغ عددها 50 ألف أسرة خلال أيام.

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