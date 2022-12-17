تراند اليوم : نتائج المتميزين 2021 .. نتائج القبول في مدارس المتميزين 2021

نتائج المتميزين 2021 ، تدور في العراق عمليات بحث مكثفة عن نتائج القبول في مدارس المتميزين من قبل الطلاب الذين ينتظرون ظهور القبول للطلاب العراقيين المتفوقين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية اليوم عن إعلان نتائج اختبار الذكاء في جميع محافظات العراق الراغبين في التقدم في مدرسة المتميزين للعام الدراسي 2021 ميلادي .

وفي سياق آخر أشار مدير العلاقات العامة والإعلام فراس محمد حسن في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد قد بدأ.

وإلى جانب الأمر المتعلق بشروط القبول للراغبين في التقديم والتسجيل في مدارس المتميزين العراقية لابد من توفير بعض الشروط الازم تواجدها عند الراغبين في التسجيل في مدارس المتفوقين والتي وضعت بغرض نجاح الطالب وحصوله على مستوى متميز، كما يجب على الطلاب المسلمين التقدم في امتحان الذكاء بنسبة تراكمية لاتقل عن 570 درجة،بينما الطالب الغير مسلم لابد أن يكون المعدل التراكمي 475 درجة

وبين أن طلبة الصف الاول والثاني والثالث المتوسط يعفون من معدل البقاء لكون دراستهم باللغة الانجليزية للمواد العلمية (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات) ويكون معدل البقاء لطلبة الصف الرابع والخامس والسادس العلمي (75%) في مدارس المتميزين و( 70%) في ثانوية كلية بغداد

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