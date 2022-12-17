تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2021 ذي قار

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وزارة التربية تنشر رابط نتائج طلبة الدور الاول الثالث متوسط للعام الدراسي 2020-2021

وزارة التربية تعلن نتائج الصف الثالث متوسط للدور الاول للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

وزارة التربية تعلن إنهاء الاستعدادات لعلان النتائج وتحدد نسب نجاح الثالث وزارة التربية: أكثر من 400 ألف طالب سيؤدون الامتحانات

نتائج صف ثالث متوسط 2021 بغداد ,الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ,السليمانية , واسط اربيل , دهوك , نتائج متوسط الثالث متوسط 2021

عاجل : نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول