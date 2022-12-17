تراند اليوم : نتائج السادس اعدادي 2021 كربلاء ,,,, نتائج السادس الاعدادي كربلاء

نتائج السادس اعدادي 2021 كربلاء وباقي محافظات العراق مقدمًا من موقع المشرق، حاليا تعيش تلك النتائج على موقع السومرية نيوز، ورابط وزارة التربية العراقية، وموقع ناجح، وأخيراً رابطنتائج السادس الاعدادي كربلاء عبر موقع النجاح، سيتم رفع النقاب على هذه النتيجة بعد إشارة السيد الوزير محمد إقبال، وقد تكون في تلك اللحظات أعطى الإشارة، تتواجد هذه الروابط أدناه وسيتم الكشف عن نتائج المحافظات بالتتابع.

نتائج السادس الاعدادي كربلاء

جاءت فقرة روابط نتائج امتحانات الصف السادس اعدادي 2021في كربلاء في أقضية طويريج، أقضية عين التمر، أقضية كربلاء، وتصلح تلك الروابط أيضًا لجميع محافظات العراق، كما أيضًا نشر موقع وزارة التربية العراقية نسب النجاح وجاءت التربية الإسلامية في المركز الأول بنسبة نجاح 98%، وجاءت مادة الإجتماعيات في المركز الأخير بنسبة 68%، أما الإنجليزية عند 77%، الرياضيات 85%، وإليكم روابط نتائج السادس اعدادي 2017 في العراق وكربلاء.

نتائج السادس اعدادي 2021 في محافظة كربلاء

قد أعلن في وقت سابق وزير التربية العراقية، محمد إقبالي، أنه نتائج السادس اعدادي في كربلاء 2021 وبافي محافظات العراق ستظهر عقب الإنتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بجميع أوراق الامتحانات، وأيضًا بعد الإنتهاء من رصد درجات الطلاب، ولعل هذا الأمر جاري تنفيذه في تلك الأيام، وقد يشهد اليوم ظهور نتائج السادس اعدادي في كربلاء، ولعل الأمور تسير الآن في المحافظة بطريقة جيدة بعد انتشار بعض الأخبار على بعض المواقع التي تؤكد ظهورها في الوقت الحالي.

النتائج من هنا