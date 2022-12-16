تراند اليوم : عثمان 66 .. مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 2 facebook قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 2 facebookمدبجلة للعربية

متابعات/الخليج 365/ في أحداث مسلسل عثمان 66 تنشب معركة حامية بين رجال عثمان ومقاتلي الحاكم الصليبي شقيق ماري التي إختططفها تورغت وحررها عثمان على خلفية وصول محاربي تورغوت الأسرى بالقلعة بدون أصابع ولا يستطيعون المحاربة من جديد.وفي احداث قيامة عثمان الحلقة 66 الجزء الثالث يشتد غضب عثمان فور رؤيته للمحاربين والجراح تملئهم .،و بمجرد طرح الحلقة 66 من المسلسل التركى الشهير الغازي عثمان، انهالت التعليقات المشيدة بالحلقة الجديدة، والتى عرضت هذا الأسبوع، حيث أصبحت فى ساعات قليلة الحلقة 66 هى حديث عشاق الأعمال التركية بمجرد إذاعة الحلقة.

تبدأ أحداث مسلسل عثمان الحلقة 66 الجزء الثالث من الانتقام من الصليبين لقطعهم أصابع محاربي تورغوت ألب وسط نار من الغضب التي تكون مسيطرة على عثمان ومحاربيه، نيكولا يخطط في قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة 2 بتغير قدر الدنيا من خلال بوابة تورغت ألب وفق وصفه مع توتر الأوضاع بين عثمان وتورغوت عقب عودة المقاتلين لا يستطيعون حمل أي سيوف ورماح.

مسلسل قيامة عثمان تربع على عرش الأعمال الدرامية التركية خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث يحظى المسلسل بشعبية جارفة، حيث تقع أحداثه فى القرن 13 الميلادى، ويعرض سيرة حياة الغازى عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز المسلمين التى ينتمى إليها.

مسلسل عثمان يعرض على شاشات 23 دولة وهى روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا وبنجلاديش .

يذكر أن أول حلقات مسلسل قيامة عثمان قبل عامين وكانت مدة الحلقة ما يقرب من ساعتين، وكانت تزداد نسب مشاهدة الحلقات يوما تلو الآخر، حتى أصبح المسلسل الأكثر شعبية وأعلى مشاهدة فى تركيا وهو من بطولة بوراك أوزجيفيت وأوزجه تورير.

وبثت قنوات تركية وعربية مسلسل عثمان الجزء الثالث الحلقه الثانية مترجمة للعربية وغير مترجمة وفق جدول مواعيد بدأ من يوم الأربعاء فور عرض قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 2 على قناة ATV التركية لتقوم مباشرة صفحات فيسبوك بنقلها عبر بث مباشر في ذات اليوم، فيما نقلت قناة الفجر الجزائرية قيامة عثمان 66 ظهر الخمس وفي مساء ذات اليوم وتبعتها يوم الجمعة قناة اليرموك بنقل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 66 مترجمة للعربية.

وضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مسلسل عثمان الموسم الثالث الحلقة 2 تداول فيه المستخدمون الحلقة 2 من عثمان الموسم الثالث فور تفاعلهم بالأحداث النارية التي شهدتها هذه الحلقة الجديدة والتي واصل فيها عثمان صراعه مع الفرنجة مع ظهور حكام ممالك جدد كلهم يسعون للسيطرة على سوغوت وكسر شوكة الدولة العثمانية التي أسسها إبن الغازي أرطغرل برفقة محاربيه والقبائل المجاورة.

قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة السابقة شهدت تمكن رجال عثمان من أسر الكاهن غريفور المطلوب الأول للأمبراطور الذي هو بمثابة الكنز الذي يتصارع عليه الحكام الصلبين.

تورغت ألب يعود للأحداث بعد غيابه عن الموسمين السابقين من قيامة عثمان ويدخل بقوة عقب اختطافه شقيقة أحد الحكام الصليبين ماري ، والتي يلجأ صديقها لعثمان لتحريرها مقابل أسرى محاربين تابعين لتورغت الذي يسلمها للغازي عثمان ويقوم الغازي بعقد صفقة تبادل يكون محاربي تورغت ضحيتها مع قطع الصليبين لأصبعين من يدهم اليمنى مما يحول دون استطاعتهم حمل السيف والرماح من جديد.

بالا تبلغ عثمان ووالدها بأنها حامل لكن الغازي يبلغها بضرورة ابقاء الأمر سراً لكن ضرتها مال خاتون تعلم بالسر ويجن جنونها ويزداد خوفها على طفلها أورهان خان الذي تحلم بأنه يقتل من إبن بالا.

وفي الحلقة الماضية من "عثمان" ، جعلت ولادة أورهان الكاي والأوباسي والتركمان في المنطقة سعداء.

وبينما تنمو إمارة عثمان بك يومًا بعد يوم ، فإن أعداءه يتزايدون أيضًا نتيجة نفوذه في المنطقة. الخطوة الجديدة التي قام بها عثمان باي ليست فقط تلك التي قام بها إنيغول تكفور آيا نيكولا. وكذلك الإمبراطور البيزنطي والعالم الكاثوليكي، من ناحية أخرى ، بينما يُبقي عثمان حمل بالا خاتون سراً ، يصل هذا الخبر إلى مالهون هاتون، رد فعل مالهون خاتون سيهز العلاقة بين المرأتين.

فيما هاجم تورغت ألب موكب شقيقة تيكفور صليبي بهدف إطلاق سراح مقاتلين له، مما استدعى ذهاب الحاكم الصليبي لعثمان وطلب منه إرجاعها إنطلاقاً من مبدأ الحماية بين الطرفين فذهب عثمان وجلبها وسلمها إليه مقابل إطلاق الأسرى الذين كان الصليبين قد كسروا أيديهم وقطعوا أصابعهم مما أغضب عثمان فور رؤيتهم لينطلق للانتقام لهم.

ما حدث ما الأسرى دفع بتورغت ألب للقول لعثمان بأن لم يفي بالوعد الذي قدمه بأن الأسرى سيكونون سالمين.

وعن أحداث مسلسل قيامة عثمان ،وفي تفاصيلها كانت هناك قبيلة في الشتات تبحث عن قطعة أرض آمنة لتستقر عليها إلى تأسيس دولة من أقوى الدول في التاريخ.وتحكي تفاصيل مسلسل عثمان عن قبائل التركمان (الغز والايغور) من حيث نشأتهم وفكرهم السياسي، وتاريخ قبيلة “القايي” ونشأة عثمان وصولاً إلى أرزنجان.

كما يسرد مسلسل عثمان قصة تعاقب السلاطين والدول التي أقيمت في العهد السابق ووصول هجرة عثمان وقومه إلى الأناضول، وكذلك الحديث عن “حياة عثمان الاجتماعية وبحثه عن وطن في جنوب الأناضول و إمارات التركمان.

كما يحي مسلسل عثمان ويوثق تاريخ السلاجقة وتأسيس دولة “السلاجقة الروم” ( التابعة للمؤسس سلجوق بن دقاق) وهو قائد قبيلة من قبائل الغز الترك ومؤسِّس سلالة السَّلاجقة، إضافة للحديث عن أقوى سلاطينها “علاء الدين كقيباد الأول”، أما الباب الخامس فقد تطرق للدولة البيزنطية ولفرسان الهيكل والمغول ووفاة عثمان واستلام عثمان للحكم.

ويوثق المسلسل التاريخي سيرة وحياة وحروب قبائل “كايي” التركية، والتي خرج منها مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن عثمان بن سليمان شاه وأول سلاطينها.

وعثمان الأول، مؤسس السلالة العثمانية، التي حكمت البلقان والأناضول والمشرق العربي وشمال إفريقيا طيلة 600 عام، إلى أن انقضى أجلها مع إعلان قيام الجمهورية التركية عام 1922.