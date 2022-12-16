تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الاسم .. نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021

تعلن وزارة التربية والتعليم السورية عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنتنتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الاسم و نتائج المفاضلة العامة للعام 2021 لجميع طلاب وطالبات البكالوريا الراغبين بالالتحق بالجامعات السورية.

حيث يترقب طلاب البكالوريا في سوريا نتائج المفاضلة العامة للعام 2021 لكي يتسنى لهم الطلاع على نتائج المفاضلة العامة في سوريا وزارة التربية والتعليم النتائج الاسمية للتعليم العلمي والنتائج الاسمية للتعليم الادبي.

أكدت وزارة التربية والتعليم السورية بأن نتائج المفاضلة العامة للعام 2021 في سوريا ستعلن خلال ساعات لجميع طلا وطالبات الذين تقدموا للمفاضلة العامة في سوريا للعام 2021 .

حيث قال معاون وزير التعليم العالي لشؤون الإدارية والطلاب الدكتور رياض طيفور أن موعد صدور إعلان المفاضلة العامة للعام الدراسي 2021 خلال ساعات .

وأوضح أن مجموع قبول الطلاب في السنة التحضيرية لهذا العام 230 درجة، موضحاً أن هناك إجراءات عديدة يجب أن يبت فيها قبل صدور المفاضلة ، من خلال اجتماع لمجلس التعليم العالي يوم الثلاثاء لإقرار الأعداد التي يجب أن تقبل في الجامعات والمعاهد، وبعدها يتم عقد اجتماع للجنة الاستيعاب الجامعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج لأسبوع لإعداد الإعلانات والأعداد بشكلها الجديد.

وبين طيفور أن الاستيعاب الجامعي لهذا العام سيكون اكبر من السنوات السابقة، مشيرا إلى ازدياد أعداد الطلاب الناجحين لهذا العام.