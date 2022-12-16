تراند اليوم : مفاضلة الموازي .. مفاضلة الموازي الثانية 2021 - 2022

تعرف على مفاضلة الموازي فرع علمي وادبي ومهني لجميع طلاب وطالبات البكالوريا في سوريا 2021 حصريا من خلال رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية.

حمل الان كافة نتائج المفاضلة العامة في سوريا نتائج مفاضلة الموازي لجميع الطلاب وطالبات في سوريا من موقع وزارة التربية والتعليم السورية ، حيث نضع لكم اليوم من خلال المقال التالي نتائج مفاضلة الموازي في سوريا للعام 2021 لجميع الراغبين بالاطلاع على نتائج مفاضلة الموازي للعام 2021 .

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية نتائج نتائج مفاضلة السوري غير المقيم 2021 نتائج مفاضلة المهني و التجاري ونتائج مفاضلة ذوي الاحتياجات الخاصة لجميع الطلاب والطالبات قبل قليل عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت.

فقد أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم نتائج المفاضلة العامة للثانويات المهنية للعام الدراسي 2021 ، وبيت الوزارة في إعلانها الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام 2021 .

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها وموقع المفاضلة العامة الالكترونيين.