تراند اليوم : بث مباشر مباراة هولندا وجبل طارق .. هولند مباشر ضد جبل طارق يلا شوت مشاهدة مباراة هولندا وجبل طارق بث مباشر

تبث قناة beIN Premium 3HD وموقع يلا شوت بث مباشر مباراة هولندا وجبل طارق ضمن الجولة الثامنة بالتصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم، ويمكنكم حصرياً مشاهدة مباراة هولندا وجبل طارق بث مباشر من ملعب فينورد.

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة هولندا ضد جبل طارق netherlands vs gibraltar في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 اليوم الاثنين الموافق 11 اكتوبر ، في تمام التاسعه الا ربع بتوقيت القاهره من المقرر ان يستقبل اليوم المنتخب الهولندي علي ارضيه ملعبه نظيره منتخب جبل طارق وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تلعب مواجهه هولندا و جبل طارق الليله علي ارضيه فينورد معقل المنتخب الهولندب والذي سوف يستقبل عليه منتخب جبل طارق اليوم ذولك في اطار مواجهه الاياب بين المنتخبين ، واليوم كل منتخب سوف يريد الخروج من مباراه الليله بنتيجه جيدف وحصد الثلاث نقاط لتعزيز مركزه في المجموعه.

مباراة هولندا وجبل طارق

المنتخب الهولندي هو صاحب المركز في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه من التصفيات المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب الهولندي قادم من انتصار من مباراته الاخيره الذي لعبها في التصفيات المؤهله لكاس العالم والتقي المنتخب الهولندي في هذه المباراه مع منتخب لاتفيا يوم الجمعه الماضيه وذلك ضمن مباريات الجوله السابعه من التصفيات وقد حقق المنتخب الهولندي الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، وفي المجموعه السابعه حاليا منتخب هولندا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه برصيد 16 نقطه وذلك بعد ان خاض 7 مباريات في التصفيات وحقق المنتخب الهولندي من خلالهم الانتصار في خمس مباريات وتعادل وخسر ايضا في مباراه.

موعد مباراة هولندا وجبل طارق

بينما علي الجانب الاخر منتخب جبل طارق فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الاياب من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخب جبل طارق قبل مباراته مع هولندا حاليا هو صاحب المركز الاخير في جدول ترتيب المجموعه السابعه من التصفيات بدون نقاط وذلك بعد ان خاض المنتخب هو الاخر سبع مباريات الي الان من جميع مباريات في التصفيات المؤهله لكاس العالم وكان منتخب جبل طارق قد خسر السابع مباريات الذي لعبهم في المجموعه ولم يحقق الانتصار في اي مباراه او حتي تعادل في مباراه ، واخر مباراه لعبها منتخب جبل طارق في التصفيات كانت مع منتخب الجبل الاسود الجمعه الماضيه وذلك في الجوله السابعه وقد خسر منتخب جبل طارق هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.