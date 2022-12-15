تراند اليوم : ماتش مصر اليوم مباشر .. مباراة مصر مباشر الآن ماتش مصر يلا شوت ماتش مصر مباشر اون لاين ماتش مصر والسنغال مباشر الان

ماتش مصر اليوم مباشر مباراة مصر مباشر الآن ماتش مصر يلا شوت ماتش مصر مباشر اون لاين ماتش مصر والسنغال مباشر الان وتتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة إلى ملعب "الأولمبي" بالكاميرون، الأحد، لمتابعة نهائي بطولة "أمم إفريقيا" بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي، وسط أمنيات الجمهور العربي بحصد "الفراعنة" للنجمة الثامنة.

وهذه جولة تلقي نظرة على مشاركات المنتخبين بـ"الكان"، ونتائج المباريات التي جمعت "أسود التيرانغا" و"الفراعنة"، وماذا قدما الكبيران خلال نهائيات البطولة الإفريقية.

تاريخ المواجهات

13 مباراة جمعت مصر والسنغال قبل "موقعة الأحد"، حقق خلالها "الفراعنة" الفوز في 7 لقاءات، بينما كان الانتصار من نصيب السنغال في 4 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

على مستوى "أمم إفريقيا"، تقابل المنتخبان في 4 مباريات، تقاسم خلالها الفوز بواقع انتصارين لكل فريق.

البداية كانت بنسخة 1986 من "الكان"، التي استضافتها الملاعب المصرية، إذ تواجه المنتخبان في لقاء افتتاح البطولة، وتمكن السنغاليون من تحقيق الفوز بهدف نظيف.

وتجدد لقاء المنتخبين بـ"أمم إفريقيا" خلال نسخة 2000، في دور المجموعات أيضا، وفاز "الفراعنة" بهدف دون رد سجله العميد حسام حسن.

في العام 2002، تقابل المنتخبان بدور المجموعات من "الكان" مجددا، وحقق منتخب "أسود التيرانغا" الفوز هذه المرة بهدف نظيف.