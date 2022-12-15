تراند اليوم : مباراه مصر مباشر .. مباراة منتخب مصر بث مباشر الآن بث مباشر مصر يلا شوت HD مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم بث مباشر

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أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، أن مشاهدة مباراة مصر والسنغال اليوم ستكون في بث مباشر في نهائي كأس الأمم الإفريقية متاحة لمشتركي beIN SPORTS مع الاستديو التحليلي الذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة الختامية.

وأكدت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عبر موقعها الرسمي، أن المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يمكن مشاهدة البث المباشر لها على قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2.

وتابعت: "إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مصر والسنغال بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة".

وقالت القناة: "يسعى المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عـدد مرات التتويج باللّقب لتعزيز سجلّه بلقب ثامن ويعوّل في ذلك على نجم محمد صلاح أحد أبـرز لاعبي الفريق، لكن رغبة الفراعنة ستصطدم ببحث منافسهم السنغالي بقيادة نجمه ساديو ماني عن دخول قائمة المتوّجين إذ لم يسبق لأسود التيرانجا الظّفر بلقب البطولة من قبل".

من ناحية أخرى، سيتولى المعلق الرياضي علي محمد علي مهمة التعليق على مباراة مصر والسنغال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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