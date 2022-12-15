تراند اليوم : مصر مباشر .. مصر و السنغال مباشر HD ماتش مصر والسنغال مباشر بث مباشر مصر السنغال مشاهدة مباراة مصر والسنغال مباشر مباراه مصر والسنغال بث مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والسنغال اليوم صدام ناري بين محمد صلاح وساديو ماني في مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون حيث ينطلق في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة على ملعب باول بيا ستاديوم في ظل الرغبة لدى كلا المنتخبين في حصد اللقب القاري والمواجهة الفنية بين أليو سيسيه المدير الفني لفريق أسود التيرانجا والبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة في مواجهة ستجدد مرة أخرى ولكن من خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر ولذلك فإن كل الأنظارتتجه إلى الكاميرون في هذه الموقعة النارية لمعرفة من هو حامل لقب أمم أفريقيا 2021.



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وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد مشوار ماراثوني حيث احتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط ثم لعب مع كوت ديفوار في دور الـ16 وفاز بركلات الترجيح قبل أن يتفوق على المغرب بنتيجة 2-1 في دور الثمانية ومنها إلى مواجهة الكاميرون في نصف النهائي والفوز بركلات الترجيح أي أن المنتخب المصري لعب 3 مباريات على التوالي 120 دقيقة لذلك فإن كارلوس كيروش يخشى إجهاد لاعبيه في هذه المواجهة الصعبة.



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ويفتقد منتخب مصر ضد السنغال لخدمات عمر كمال عبد الواحد للإيقاف وأحمد حجازي وأكرم توفيق للإصابة ولذلك فإن كارلوس كيروش من المنتظر أن يدفع بإمام عاشور في البداية لمواجهة ساديو ماني بينما سيواصل الاعتماد على محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد في خط الهجوم من أجل الفوز بلقب أمم أفريقيا الثامن في تاريخ أمم أفريقيا.



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أما منتخب السنغال فتأهل إلى مواجهة مصر في نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الرأس الأخضر بهدفين نظيفين في دور الـ16 ثم الفوز 3-1 على غينيا الاستوائية في دور الثمانية ثم نفس النتيجة على بوركينا فاسو في قبل النهائي ولذلك فإن رفاق ساديو ماني يبحثون عن اللقب بعدما ضاع منهم في النسخة الماضية على الأراضي المصرية عندما خسروا من الجزائر بهدفين نظيفين في النهائي ولذلك يعول أليو سيسيه على ساديو ماني وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي من أجل خطف لقب البطولة من المصريين.