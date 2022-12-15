تراند اليوم : بث مباشر مباراة مصر .. بث مباشر مصر السنغال HD بث مباشر مصر والسنغال يلا شوت مصر و السنغال مباشر بث مباشر مباراة مصر يلا شوت

بث مباشر مباراة مصر بث مباشر مصر السنغال بث مباشر مصر والسنغال يلا شوت مصر و السنغال مباشر بث مباشر مباراة مصر يلا شوت صدرت بشكل رسمي التشكيلة الأساسية لمباراة مصر والسنغال توالياً قبل انطلاق مواجهتهما المرتقبة في نهائي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

ولم تشهد التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر مفاجآت كثيرة خاصة وأنّ مسألة الغيابات كانت معروفة بالنسبة لعشاق الفراعنة وكذلك الحال فيما يتعلق بتشكيلة السنغال الرسمية وسط قراءة مسبقة للأوراق الرابحة لدى كل من مصر والسنغال.

وسيلعب أبو جبل في حراسة مرمى منتخب مصر وفي خط الدفاع يتواجد محمد عبدالمنعم وإمام عاشور، فيما يبرز بخط الوسط مشاركة محمد النني وعمر السولية، أما أبرز نجوم البطولة ومنتخب الفراعنة محمد صلاح فسيقود خط الهجوم رفقة مصطفى محمد مع صاحب اللمسات المميزة عمر مرموش.

وفيما يتعلق بمنتخب السنغال فيلعب مندي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع يبرز كوليبالي، وفي المقدمة يتواجد ساديو مانيه نجم ليفربول الإنكليزي.