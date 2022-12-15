تراند اليوم : ماتش مصر الان .. ماتش منتخب مصر اليوم ماتش السنغال اليوم مباشر مشاهدة مباراة مصر بث مباشر ماتش منتخب مصر والسنغال مباشر

أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، نقل المباراة عبر القناة الأولى المتاحة مجانا على قمر نايل سات.

كان المنتخب المصري تخطى عقبة نظيره الكاميروني بالفوز بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.

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في المقابل، فاز منتخب السنغال على بوركينا فاسو بنتيجة 3-1، ليقطع بطاقة العبور للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

ما هو تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال؟

تتواجد القنوات الجزائرية الرياضية على مدار النايل سات، ومتواجدة على التردد التالي.

تردد القناة الجزائرية الرياضية على نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500