تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر منتخب مصر والسنغال يلا كوره بث مباشر مباراة مصر مباراة مصر والسنغال 2022 بث مباشر بث مباشر مصر يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال senegal vs egypt اليوم الاحد في كاس الامم الافريقيه ، بعد ان تغلب علي كل المشاكل الذي واجهت المنتخب من اصابات وغيابات خلال هذه النسخه من كاس الامم ووصل الي النهائي بعد مشورا واجه فيها اكثر من منتخب مرشح للبطوله واخرهما المنتخب الكاميروني صاحب الارض ومنظم البطوله يستعد الليله منتخبان الوطني بكل تركيز وقوه مثل مباريات الادوار الاقصائية من البطوله لمواجهه في المشهد الختام من النسخه الحاليه من كاس الامم المنتخب السنغالي الذي وصل بسهوله اليوم الموافق 6 فبراير وذلك في نهائي كاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، وسوف يفتح ملعب باول بيا ستاديوم ابوابه مساء اليوم لاستقبال نهائي البطوله بين منتخبان والمنتخب السنغالي وذلك في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره بتوقيت السعوديه.

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منتخبان يدخل مواجهه الليله علي الطرف الاول وذلك في مواجهه نهائي النسخه الحاليه من كاس الامم الافريقيه ، منتخبان الذي بدا البطوله بشكل غير جيد بخساره في المباراه الاولي له علي يد المنتخب النيجيري بهدف وحيد كان قد بدا في تقديم الاداء الرجولي والروح العاليه من دور ال16 وذلك بعد ان نجح في تخطي المنتخب الايفواري بركلات الجزاء والتي انتهت بفوز منتخبان بنتيجه خمس اهداف مقابل اربع اهداف ثم تاهل منتخبان للدور ربع النهائي والذي والتقي فيها مع اسود الاطلس المنتخب المغربي وتمكن منتخبان من الصعود من هذا الدور بعد ان نجح في العوده في النتيجه بعد التاخر بهدف الي انتصار غالي بهدفين مقابل هدف وحيد ثم تاهل المنتخب للدور نصف النهائي والذي التقي فيها مع منظ البطوله وصاحب الارض المنتخب الكاميروني وايضا نجح منتخبان في الصعود بعد ان فاز بركلات الجزاء بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف بعد تالق محمد ابو جبل حارس مرمي منتخبان ، منتخبان بنفس التركيز والروح سوف يخوض المباراه النهائيه من البطوله وهو يسعي لحصد اللقب الثامن له في الكان.

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فيما المنتخب السنغالي فهو الطرف الثاني في المباراه النهائيه من النسخه الحاليه لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب السنغالي هو الاخر كان قد تاهل بصعوبه من دور المجموعات الي الادوار الاقصائية وذلك بعد ان سجل هدف وحيد في دور المجموعات ولكان هو الاخر كان قد بدا في تحسين الاداء من دور ال16 واظهر ان هو المنتخب المرشح لهذه النسخه من الكان وعبر المنتخب السنغالي من دور ال16 بسهوله وعلي حساب منتخب الراس الاخضر بهدفين دون رد ثم مر المنتخب السنغالي الي الدور ربع النهائي والذي التقي فيها مع منتخب غينيا الاستوائيه وايضا لم يوجد المنتخب السنغالي اي بصعوبه في تاهل هذا الدور وتاهل للدور نصف النهائي بعد ان حسم هذه المباراه بثلاث اهداف مقابل هدف والتقي المنتخب المنتخب السنغالي في الدور نصف النهائي مع منتخب بوركينا فاسو الاربعاء الماضي وحقق المنتخب السنغالي الانتصار في هذه المباراه بسهوله وتاهل للنهائي بعد ان فاز بثلاث اهداف مقابل هدف ، المنتخب السنغالي هو الاخر سوف يخوض النهائي النسخه الحاليه من البطوله بكل تركيز من اجل تعوض خساره اللقب في النسخه الاخيره في مصر.