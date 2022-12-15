تراند اليوم : ماتش مصر مباشر .. منتخب مصر الآن بث مباشر ماتش مصر والسنغال مباشر الان HD بث مباشر مصر والسنغال الان ماتش مصر اليوم بث مباشر

بث مباشر مصر والسنغال الان ماتش مصر والسنغال مباشر الان منتخب مصر الآن بث مباشر ماتش مصر اليوم بث مباشر ماتش مصر مباشر ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بعد أن حسم تأهله إلى دور نصف النهائي بالفوز على حساب منتخب المغرب بالفوز بهدفين مقابل هدف، ليواجه منتخب الكاميرون في نصف نهائي مثير انتهى بفوز الفراعنة بركلات الترجيح والتي شهدت تألق أبو جبل “جابسكي”، في حين يدخل منتخب السنغال بعد أن خطف بطاقة التأهل إلى النهائي على حساب منتخب بوركينا فاسو بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشاهدة مصر يلا شوت بدون تقطيع.

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بالنظر إلى تاريخ مواجهات المنتخبين، نجد أن المنتخبين تواجها في 10 مباريات من قبل، حقق خلالها المنتخب المصري الفوز في 6 مباريات، والتعادل في مباراة، وحقق منتخب السنغال الفوز في 3 مباريات، وكانت آخر المواجهات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2014، والتي انتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد.

مباراة مصر بث مباشر الآن

مباراة مصر والسنغال بث مباشر، تقام اليوم السبت حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية

9:00 مساءاً بتوقيت مصر

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان

10:00 مساءاً بتوقيت العراق

9:00 مساءاً بتوقيت السودان

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:00 مساءاً بتوقيت تونس

مصر والسنغال بث مباشر

تذاع مباراة مصر بث مباشر عبر عدة مواقع منها موقع يلا شوت (yalla shoot)، بالإضافة نقلها عبر شاشات بي ان سبورت الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي أعلنت عن تخصيص قناة بي ان ماكس 1 (bein max) وقناة bein max 2 لنقل البث المباشر للمباراة بجودة عالية، كما عينت إدارة القناة المعلق علي محمد علي معلقاً على ماتش مصر.

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كما أعلنت قناة الجزائرية الرياضية عن نقل مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية مجاناً عبر قمر النايل سات، وذلك عبر تردد التالي 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر

وأسند الكاف مهمة تحكيم مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الأفريقية إلى الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويساعده زاخيلي سيويلا وسورو فاتسواني، وحكم رابع: جان جاك ندالا نغامبو، وحكم فار عادل زوراق، ومساعد فار بشرى كربوبي.

القنوات الناقلة مباراة مصر اليوم مجاناً

TVT International

Sky Sports Football UK

Sky Sports Main Event UK

RTS 1 Senegal

RTNC

RTB TV b faso

ORTM

TV3 Sport 1 Dan

SABC 1

ESPN 1 Nederland HD

Sportdigital

Canal + Sport 1 Afrique

CRTV Cameroon

K24 Kenya

TMC TV

Gabon 1ère

V Sport Premium HD

beIN Sports HD 2 Max

RTI 1

V sport 1 HD Norge

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

Sanyuka TV

Canal 11 HD

مباراة منتخب مصر بث مباشر الآن

قبل ساعات من مباراة منتخب مصر ضد نظيره السنغالي، غرد المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر:”يا شباب، لا شيء يستطيع أن يمنعكم من الفوز بشجاعة وإصرار، فخور بكم”، حيث يغيب الليلة عن المباراة، وذلك بسبب حصوله على الكارت الأحمر في مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون بعد مشادات كلامية مع حكم اللقاء بكاري جاسما.