تراند اليوم : بث ماتش مصر .. مباراة منتخب مصر بث مباشر الآن ماتش مصر والسنغال بث مباشر ماتش مصر والسنغال مباشر

مباراة منتخب مصر بث مباشر الآن ماتش مصر بث مباشر بث ماتش مصر ماتش مصر والسنغال بث مباشر ماتش مصر والسنغال مباشر مشاهدة مباراة مصر والسنغال يلا شوت في نهائي أمم أفريقيا، يتشبث الفراعنة بحلم اللقب الثامن عندما يلتقون مع السنغال الساعية لتسجيل أولى ألقابه في تاريخ الأمم الإفريقية بجيل ذهبي من اللاعبين يتقدمهم نجم ليفربول ساديو ماني الراغب في تحقيق لقب قاري لمنتخب بلاده طال انتظاره، رابط ماتش منتحب مصر والسنغال يلا لايف كورة.

مشاهدة ماتش منتخب مصر اليوم بث مباشر

مصر والسنغال بث مباشر، استقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الرسمي لمنتخب الفراعنة الذي سيبدأ به ماتش السنغال الان في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ويلتتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.، ويغيب عن منتخب رفقاء محمد صلاح عدد من اللاعبين بسبب الإصابة أبرزهم محمد الشناوي حارس المرمى وأحمد حجازي وأكرم توفيق، بينما يغيب عمر كمال عبد الواحد بسبب تراكم البطاقات، رابط ماتش مصر يلا كورة بث مباشر.

تشكيل منتخب مصر بث مباشر

مصر والسنغال يلا شوت، وإليكم التشكيل الرسمي الذي سيبدأ به منتخب مصر مباراته ضد السنغال:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد المنعم – إمام عاشور.

الوسط: محمد النني – حمدي فتحي – عمرو السولية.

الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح

بث مباشر مباراة مصر والسنغال يلا شوت

ماتش مصر الان بث مباشر، وجه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، رسالة أخيرة إلى عناصرة قبل مباراة السنغال، مساء اليوم الأحد، على ملعب أولمبي بالكاميرون، في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وقال كيروش، عبر حسابه على “تويتر”: “يا شباب، لا شيء يستطيع أن يمنعكم من الفوز بشجاعة وإصرار، فخور بكم”.