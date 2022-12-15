تراند اليوم : منتخب مصر الآن مباشر .. مصر والسنغال مباشر الان مباراة مصر يلا كورة بث مباشر ماتش مصر والسنغال اليوم مباشر منتخب مصر والسنغال مباشر

مرحبا بكم في هذه التغطية المباشرة لمباراة مصر والسنغال في نهائي النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون.

منذ دقيقتين تعادل سلبي بعد نصف ساعة من بداية المباراة.

منذ 5 دقائق فاصل مهاري من النجم محمد صلاح في الدقيقة 28، ولكن الكرة تصل إلى أحضان حارس السنغال إدوارد مينيدي.

منذ 16 دقيقة نامبليس ميندي يتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 17 بعد تدخله على لاعب المنتخب المصري عمر مرموش.

منذ 18 دقيقة ريع ساعة على بداية المباراة، والمنتخب المصري ينجح في التقليل من خطورة محاولات السنغال.

منذ 27 دقيقة محمد أبو جبل يتصدى لركلة الجزاء التي نفذها ساديو ماني.

منذ 29 دقيقة ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة بعد تدخل من محمد عبد المنعم على لاعب السنغال ساليو سيس. والحكم يشهر بطاقة صفراء لعبد المنعم.

منذ 34 دقيقة بداية المباراة بملعب "أوليمبي" بالعاصمة ياوندي.

منذ 46 دقيقة يدير المباراة الحكم فيكتور غوميز من جنوب أفريقيا، يعاونه كل من مواطنه زاكيل توسي غرانفيل سيويلا كمساعد أول، وسورو باتسوان من ليسوتو كمساعد ثان، والكونغولي جان جاك ندالا حكما رابعا، ومواطنه أوليفر سفاري كابان حكما احتياطيا.

ويتولي التحكيم بالفيديو الحكم المغربي عادل زوراق، وتعاونه مواطنته بشرى كربوبي، بجانب زكرياء برينسي.

الحكم فيكتور غوميز خلال مباراة سابقة في أمم أفريقيا (رويترز)

منذ ساعة تشكيلة منتخب السنغال: حراسة المرمى: إدوارد ميندي. الدفاع: بونا سار – كاليدو كوليبالي – عبدو ديالو – ساليو سيس. الوسط: نامبليس ميندي – إدريسا غاي – شيخو كوياتيه. الهجوم: إسماعيلا سار – فامارا دييدهيو – ساديو ماني.

منذ ساعة تشكيلة منتخب مصر: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. الدفاع: إمام عاشور – محمد عبدالمنعم – محمود الونش – أحمد أبوالفتوح. الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – عمرو السولية. الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.

منذ ساعتين يفتقد منتخب مصر خدمات ظهيره الأيمن عمر كمال بداعي الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثاني في البطولة أمام الكاميرون، بالإضافة للحارس الأساسي محمد الشناوي، الذي يتواصل غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء ثمن النهائي أمام ساحل العاج، كما يغيب عن الفريق مدربه البرتغالي كارلوس كيروش بعد طرده أمام الكاميرون في نصف النهائي.

منذ ساعتين ستكون هذه هي المواجهة الخامسة بين منتخبي مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا، حيث حقق كل منتخب انتصارين على الآخر في اللقاءات الأربعة السابقة.

وبشكل إجمالي، يمتلك منتخب مصر الأفضلية في اللقاءات الماضية التي جرت بين المنتخبين على الصعيدين الودي والرسمي، ففي 12 مواجهة سابقة حقّق المصريون 6 انتصارات، مقابل 4 انتصارات للسنغال، كان آخرهما في مواجهتي المنتخبين الأخيرتين بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا عام 2015، في حين خيّم التعادل على مباراتين.

منذ 3 ساعات المبارة ستقام على ملعب "أوليمبي" بالعاصمة ياوندي. ويطمح المنتخب المصري للتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ 12عاما، من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة القارية، في حين يحلم المنتخب السنغالي بالفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعدما اكتفى بالوصافة في نسختي 2002 بمالي و2019 بمصر.