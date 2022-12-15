تراند اليوم : مشاهدة مباراة مصر مباشر .. بث مباشر مصر والسنغال يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والسنغال اليوم مباشر مشاهدة مباراة مصر بث مباشر

مشاهدة مباراة مصر والسنغال senegal-vs-egypt live بث مباشر بدون تقطيع لايف عبر يلا شوت ماتش ، يترقب محبي كورة القدم في كل مكان متابعة أحداث مباراة اليوم مباراة القمة التي تقام بين فريقي مصر والسنغال في إطار نهائي كأس الأمم الإفريقية 2022 تلك المباراة التي يترقبها الملايين منذ بداية تلك البطولة التي بدأت في التاسع من يناير 2022 وسوف تنتهي اليوم السادس من فبراير 2022 ويترقب الجميع معرفة من الفريق الفائز والذي سوف يتوج بالكأس الأفريقي بعد انتهاء اللقاء، هل هو فريق السنغال أم فريق مصر، علمًا بأن كلاهما له ذاع طويل في البطولات وخاض العديد من المباريات والمواجهات الصعبة في تلك البطولة التي جعلته يصل إلى هذه المباراة الحاسمة.

يدخل المنتخب المصري تلك المباراة في تحدي جديد أمام فريق السنغال لحسم اللقب للفريق المتوج بالكأس، في نهائي البطولة رقم 33، ويأمل المنتخب المصري أن يفوز باللقاء ويحصل على اللقب الثامن في تاريخه، بعد أن خاض المنتخب المصري مشوار صعب للغاية وصل به إلى المباراة النهائية، فكانت البداية بالنسبة له في دور المجموعات الجولة الأولى بالخسارة أمام نيجيريا بهدف مقابل لا شيء، ولكنه استطاع أن يدرك النجاح بعد ذلك بالفوز في الجولة الثانية والثالثة على غينيا الاستوائية والسودان بهدف مقابل لا شيء لينتقل إلى الدور ثمن النهائي ويقابل فريق ساحل العاج ويتغلب عليه.

ويصل بذلك المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي ليواجه فريق المغرب ويتغلب عليه أيضًا بهدفين مقابل هدف، ثم يحسم اللقاء بالوصول إلى نصف النهائي ومواجهة فريق الكاميرون والذي تغلب عليه بركلات الترجيح 3/1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية، ويأمل المصريين جميعًا أن يعود المنتخب من الكاميرون حاملًا اللقب الثامن لإسعاد كافة الجماهير المترقبة لتلك الفرحة الكبيرة.