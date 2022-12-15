تراند اليوم : ماتش مصر مباشر الان .. مشاهدة مباراة منتخب مصر الآن مباشر HD ماتش مصر والسنغال بث مباشر ماتش مصر يلا شوت ماتش مصر والسنغال مباشر الان

مشاهدة مباراة مصر والسنغال الان في بث مباشر في نهائي كأس الأمم الإفريقية متاحة لمشتركي beIN SPORTS مع الاستديو التحليلي الذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة الختامية.

ومن الصعب جداً أن يفوّت المشجع العربي فرصة مشاهدة مباراة مصر والسنغال في بث مباشر خاصة وأنّها أهم مباريات اليوم الأحد.

وسيحظى المتابع بتغطية خاصة تضاف إلى مشاهدة مباراة مصر والسنغال وستبداً فور انطلاق صافرة البداية.

ويسعى المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عـدد مرات التتويج باللّقب لتعزيز سجلّه بلقب ثامن ويعوّل في ذلك على نجم ليفربول محمد صلاح أحد أبـرز لاعبي الفريق، لكن رغبة الفراعنة ستصطدم ببحث منافسهم السنغالي بقيادة نجمه ساديو ماني عن دخول قائمة المتوّجين إذ لم يسبق لأسود التيرانغا الظّفر بلقب البطولة من قبل.

التغطية الخاصة لمباراة مصر والسنغال

(18) بعد تقاسم السيطرة من المنتخبين محاولة صلاح لاختراق الدفاع السنغالي تتوقف عند حافة منطقة الجزاء وسار يرد بعرضية خطيرة.

(10) أبو جبل يتصدى مجدداً لتسديدة من سار.

كان من اللافت للنظر إعطاء صلاح لبعض التعليمات لأبو جبل قبل تنفيذ ركلة الجزاء من مانيه الأمر الذي أزعج الأخير وقد يكون أسهم في إهداره للركلة.