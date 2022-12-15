تراند اليوم : بث مباشر منتخب مصر .. منتخب مصر مباشر HD ماتش مصر مباشر بث مباشر مباراة مصر والسنغال مشاهدة مباراة مصر بث مباشر

بث مباشر منتخب مصر منتخب مصر مباشر ماتش مصر مباشر بث مباشر مباراة مصر والسنغال مشاهدة مباراة مصر بث مباشر ويستعد منتخب مصر لمواجهة نارية أمام نظيره منتخب السنغال، الأحد 6 فبراير 2022، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفي هذا المقال يمكنكم معرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة لها >

ويستقبل ملعب " الأولمبي" بالكاميرون مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين كل من منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال،الأحد 6 فبراير 2022، في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة "مصر"، في إطار مباراة النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

استعدادات المنتخبين للمباراة

يدخل منتخب مصر هذا اللقاء بنية تحقيق الفوز، لأنه يسعى للتتويج بلقب هذه البطولة، بعد مشوار حافل بالانتصارات القوية على أقوى فرق البطولة، ولديه العزيمة على إنهاء المشوار بحصد اللقب، لذلك اليوم يستعد للمباراة بكل قوة وتركيز، وذلك من أجل تحقيق الفوز، وحمل اللقب.

وفي المقابل يستعد منتخب السنغال لهذه المواجهة بكل قوة وتركيز، وذلك لأنه يعلم مدى قوة وخطورة منتخب مصر، وأن تحقيق الفوز في هذه المباراة سيكون امر صعب، لذلك يحضر استعداداته للمباراة بشكل جيد، وذلك من من أجل ضمان تحقيق الانتصار، حيث يرغب أيضًا في تحقيق اللقب الغالي للمرة الأولى في تاريخه، وسيحارب في هذا اللقاء حتى يصل إلى ما يرجوه.

القنوات الناقلة لمباراة مصر أمام السنغال

تقام مباراة مصر والسنغال اليوم الأحد 6 فبراير 2022

في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة "مصر"

في الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية "مكة المكرمة"

وتنقل المباراة عبر قناة bein Sport Max 1, 2 بصوت المعلق "علي محمد علي"

و قناة الجزائرية الأولى.