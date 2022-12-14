تراند اليوم : النسكافيه .. فوائده وأضراره

وكالات - الخليج 365

يفضل الكثير من الناس بدء يومهم بتناول كوب من النسكافيه أو القهوة سريعة التحضير وذلك ليستعيدوا تركيزهم ونشاطهم اليومي ليتمكّنوا من أداء واجباتهم المهنية بتركيز ونجاح بالغ.

فوائد تناول النسكافيه:

مضاد للأكسدة

تعمل القهوة سريعة التحضير أو النسكافيه كمضاد للأكسدة، وذلك يعني تفوق النسكافيه في طرد السموم من الجسم وتنظيفه، كما تعمل مضادات الأكسدة على حرق الدهون بشكل مثالي ويمكنك استغلال النسكافيه في هذا الأمر عن طريق تناوله خاليًا من الحليب أو القشدة وغير محلى وبذلك ستتمكن من التخلص من السموم المخزنة في الجسم والحفاظ على وزنك المثالي.

تنشيط المخ

يساعد تناول كوب من النسكافيه في تنشيط المخ والحماية من الإصابة بالزهايمر الذي يصاحب أعراض الشيخوخة، قُم بتناول كوب من مشروب النسكافيه يوميًا لتحمي نفسك من الإصابة بالزهايمر ولتحافظ على نشاط المخ.

الحماية من النقرص

تناول النسكافية بشكل دوري يعمل على الحماية من الإصابة بمرض النقرص المزعج الذي يصيب الأقدام نتيجة تناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء أو الأطعمة المالحة كالمخللات، لذلك احرص على تناول كوب يومي من النسكافيه لتحمي نفسك من التعرض لأخطار النقرص.

حماية الكبد

يساعد تناول كوب واحد من النسكافيه يوميًا على حماية الكبد والحفاظ على صحته، لذلك احرص على تناول كوب واحد من النسكافيه يوميًا.

أضرار النسكافيه

الجهاز الهضمي

تناول النسكافيه بشكل مفرض يهدد صحة الجسم بشكل عام والجهاز الهضمي بشكل خاص، لذلك احرص على تناول كوب واحد يوميًا من النسكافيه ويفضل أن يكون ذلك الكوب بعد الانتهاء من تناول وجبة الغذاء بساعة حتى تحمي جهازك الهضمي من أضرار النسكافيه.

عنصر الحديد

يساعد تناول كوب من النسكافيه بعد الانتهاء من تناول وجبة غذائية مباشرة في التقليل من امتصاص الجسم للحديد، ويعد النسكافيه أكثر خطورة من القهوة العادية في تقليله من امتصاص الجسم للحديد، لذلك قُم بتناول كوب من النسكافيه بعد الانتهاء من تناول وجبتك الرئيسية بساعة على الأقل ليستفيد جسمك من الحديد الموجود في الوجبة الغذائية التي تناولتها.

اضطراب في النوم

تناول النسكافيه بشكل مفرط يساعد على الإصابة بالأرق واضطرابات في النوم، مما يعني تأثر الجهاز العصبي بهذا المشروب، لذلك توقف عن تناول النسكافيه قبل الذهاب إلى النوم بوقت كاف حتى تتمكن من النوم بشكل سليم وصحي.