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تراند اليوم : اجراءات عقابية ضد صاحبة أغنية "ركبني المرجيحة"

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القاهرة - الخليج 365

بعد تردد أخبار عن محاولات بعض منظمي الحفلات التعاقد مع دالي حسن مطربة أغنية "ركبني المرجيحة" احياء حفلات بالساحل الشمالي، كنوع من استغلال الضجة التي أثارتها بأغنيتها وحالة السخرية من طريقتها في الكلام والغناء لتحقيق مكاسب تجارية،رام قرر عدد من أعضاء نقابة الموسيقيين التحرك سريعا لاستصدار قرار بإيقافها عن الغناء.

 

 

وصرح علي الشريعي رئيس لجنة التفتيش بالنقابة أنهم أصدروا بالفعل قراراً صارماً لمنع غناء مطربة المرجيحة في الحفلات والأفراح خاصة وأن هناك مهرجانات غير معروفة قامت بتكريمها على أغنية "المرجيحة".

 

 

ونفى الشريعي قيام النقابة بإصدار أي تصريح لمطربة المرجيحة للغناء في أي حفلة.

 

 

لها

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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