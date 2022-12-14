تراند اليوم : 7 أشخاص يتناوبون على اغتصاب سيدتيْن بعد اختطافهما

القاهرة/الخليج 365/

أقدمَ 3 أشخاص على اختطاف سيدتين، بالقرب من منطقة فيصل في الجيزة، أثناء عودتهما في ساعة متأخرة من الليل، بعد اعتراض طريقهما أثناء ركوبهما سيارة “تاكسي”، وهددوا السائق بطعنه حال عدم الالتزام بالذهاب إلى المكان المحدد.

وفي التفاصيل، قام المتهمون باختطاف السيدتين إلى منطقة زراعية ناحية الجيزة، حيث كان في انتظار المتهمين 4 آخرون من أصدقائهم، ليتم الاعتداء جسدياً على السيدتين، ثم ضربهما والتناوب على اغتصابهما عنوة من قبل المتهمين السبعة واحداً بعد الآخر ليفروا هاربين بعد الواقعة.

وتسبب الاغتصاب الجماعيّ للسيدتين إلى حدوث جروح ونزيف ومضاعفات صحية لهما.

وبعد بلاغٍ رسمي من قِبل السيدتين، حيث نجح رجال الأمن والبحث الجنائي في تحديد هوية المتهمين السبعة، وتم القبض على 6 منهم، ولا يزال البحث جارياً عن المتهم السابع.

وبالتحقيق مع المتهمين، اعترفوا جميعاً بارتكاب الجريمة، مشيرين إلى أن غرضهم الأساس لاعتراض طريق المارة في ساعات متأخرة من الليل هو السرقة، إلا أن وجود السيدتين معاً جعلهم يفكرون بممارسة الجنس معهما عنوة.