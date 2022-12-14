تراند اليوم : نسرين طافش من بين أجمل مائة وجه في العالم

نسرين طافش من بين أجمل مائة وجه في العالم

دمشق / الخليج 365

ضمت الجهة المنظمة لمسابقة أجمل وجه لهذا العام فى العالم الفنانة السورية نسرين طافش، إلى لائحة أفضل 100 وجه فى العالم .

وأعربت طافش عن سعادتها بدخول تلك المنافسة وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها على إنسـتغرام، حيث قامت بنشر صورة لها قائلة أشكر الجميع على ترشيحي من أجمل 100 وجه فى العالم أجمعه.

والجدير بالذكر أن هذه المسابقة تضمنت الكثير من الوجوه والمشاهير الكبيرة حول العالم منهم هوليود وبوليوود وآسيا وأخيراً العالم العربي، والجميع ينتظر النتيجة والتي ستعلن فى 27 من شهر كانون الأول للعالم الحالي، ويتم اختيار أجمل الوجوه فى كل مسابقة عن طريق أفضل المعايير كحب الناس والأناقة والجمال والجرأة والتميز، وتتمني نسرين طافش الفوز بها.

نسرين طافش، مواليد 15 فبراير عام 1982، ولدت بسوريا وهي ممثلة مشهورة فلسطينية، ومعها جواز جزائري لأن والدتها جزائرية، خريجة المعهد العالي فنون مسرحية، بدأت حياتها بالتمثيل فى أدوار صغيرة كمسلسل هولاكو وربيع قرطبة التغريبة الفلسطينية واشتهرت بمسلسل صبايا عام 2009.

والدها الشاعر الكبير يوسف طافش، وفى عام 2008 تزوجت نسرين من رجل أعمال من الإمارات وأعلت الانفصال عنه عام 2013.

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