تراند اليوم : فلكياً : عيد الأضحى امبارك 1 أيلول/سبتمبر

وكالات - الخليج 365

تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الجمعة 1 أيلول هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأن يوم الأربعاء الموافق 23 آب القادم سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1438 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الخميس 31 آب.

وقال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك داوود الطروة إن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1438 هجري سيكون يوم الاثنين 21 آب في تمام الساعة 9:30 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وبذلك يولد الهلال بعد غروب الشمس وتستحيل رؤيته ولا تقبل.

وأضاف: وفقا للخصائص الفلكية لشروط الرؤية الشرعية ستكون رؤية الهلال ممكنة من مدينة القدس وكافة المدن الفلسطينية سواء بالعين المجردة أو من خلال التلسكوبات يوم الثلاثاء 22 آب، وهو ما ينطبق على كافة الدول العربية والإسلامية.