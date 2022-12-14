تراند اليوم : شاهد بالفيديو: سفاح القطط يثر الرعب بالسعودية

الرياض/الخليج 365/

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعيّ في السعودية خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو صوره أحد الشبان ونشره عبر “سناب شات”، وهو يوثق قيامه بقتل القطط بدعوى أنها تضع قذارتها على سياراته، فيما أطلق عليه “سفاح القطط”.

ويُظهر الفيديو الشابَّ وهو يصوب سلاحه تجاه إحدى القطط، ثم ما يلبث أن يطلق النار عليها ليرديها قتيلة في الحال، مرددًا عبارات يسخر فيها من الذين يعطفون على القطط ويقدمون لها الطعام والشراب.

وفي فيديو آخر، يظهر ذات الشاب أثناء قيادته سيارته وقد أجرى تعديلًا على صوته وصورته بالفيديو، منتحلًا صورة “قطة”، ينتقد فيه من يلومه على قتل القطط، وبالأخص الذين يستندون في دفاعهم عنها إلى أحاديث نبوية شريفة.

وفجَّر مقطع الفيديو عاصفة من الغضب بين المغردين الذين دشنوا وسمًا، حمل اسم “#نريد_محاسبه_سفاح_القطط”، طالبوا فيه بالقبض عليه وإنزال أقسى العقوبة بحقه.

وبدأت وزارة البيئة السعودية التواصل مع الجهات الأمنية، وتزويدها بكافة المعلومات المتاحة، بهدف ضبط “سفاح القطط” الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يطارد القطط ويقتلها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب انتشار فيديو لأحد الأشخاص وهو يقتل عددًا من القطط ببندقية داخل أحد الأحياء السكنية بجدة؛ بدأت “البيئة” تتواصل مع الجهات الأمنية فور تلقيها بلاغات عن الحالة، وتم تزويدها بكافة المعلومات المتوافرة المتعلقة، مؤكدةً أنها ستعلن عن نتائج التحقيق فور انتهاء الجهات الأمنية منه.

وأضافت أنها تتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الحيوان بما يضمنن سلامتها، وحسن التعامل معها، من منطلق مسؤوليتها النظامية بتطبيق نظام الرفق بالحيوان.

وأكدت الوزارة أن ما قام به هذا الشخص الذي عُرف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “سفاح القطط”؛ يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الرفق بالحيوان، ويتعارض كذلك مع الأنظمة المتبعة في السعودية، ومنها نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.