تراند اليوم : ترشيح محمد عساف على لقب أفضل فنان في الشرق الأوسط بجوائز BIG Apple Music Awards

الخليج 365/

كشف منظمو مهرجان الموسيقى "بيج أبل ميوزيك أوردز 2017" عن ترشيح الفنان الفلسطيني محمد عساف، لجائزة "أفضل فنان في الشرق الأوسط" في الدورة الثالثة عشرة التي ستنطلق في الثاني والعشرين من أكتوبر المقبل بنيويورك.

وأعاد عساف نشر الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للمهرجان وتعلن فيها عن ترشيح عساف للجائزة، كما أنه سيغني على المسرح يوم 22 أكتوبر المقبل.

الجدير بالذكر أن عساف قد أطلق مؤخرًا ألبوم "ما وحشناك"، ويحتوي على 10 أغنيات منهم ثلاث أغاني باللهجة المصرية، وأغنية "راني" باللهجة الجزائرية حصدت أعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم.