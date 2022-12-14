تراند اليوم : 4 أسباب تدفعك لإستهلاك الزنجبيل بكثرة

دبي - الخليج 365

فوائد الزنجبيل لا تعد ولا تحصى للجسم، بفضل قدراتها الخارقة على علاج عشرات الأمراض، الالتهابات، الأوجاع وغيرها، ويعتبر من أغنى الأطعمة بالفيتامينات، مضادات الأكسدة، وغيرها.

إليك 4 أسباب تدفعك لزيادة استهلاكك للزنجبيل، خصوصًا الطري منه:

*يعزز الجهاز المناعي: يحسن حرارة الجسم، الضغط الدموي، كما يحارب البرد والأنفلونزا.

*يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا: بفضلها يحمي من أمراض القولون، مختلف أنواع السرطان، كما يمنع نمو الأورام.

*يحسن الهضم: ويساعد المعدة على امتصاص المواد المفيدة في الأغذية التي تصلها، فيما يخلصها من السموم والبكتيريا التي تضرها، كما يخلص من الغثيان وألم المعدة.

*يهدئ من ألم المفاصل والعظام: يخفف من التهاباتها، إذ أثبتت الدراسات الطبية أن الأشخاص الذين يعانون من الروماتيزم وإلتهاب المفاصل، والذين يضيفون الزنجبيل لتغذيتهم اليومية، تخف آلامهم وإلتهاباتهم