تراند اليوم : مسلسل لحن الانتقام الحلقة 68 .. مشاهدة مسلسل لحن الانتقام الحلقة 68 الجديدة HD

مسلسل لحن الانتقام الحلقة 68 ، وفي أحداث لحن الانتقام ، تقرر تريشيا ميندوزا بعد غياب 8 سنوات بعد تورطها في مشكلات عديدة العودة للمكسيك من جديد، حيث تقرر البدء في مساعدة الشرطة، ولكنها تجد نفسها في حرب جديدة وسط تجار المخدرات المشهورين.

وتدور احداث مسلسل لحن الانتقام حول قضية المراة الجميلة والتي كان يتهافت عليها وعلى التعرف عليها كل من حولها، حيث شكلت قضية جمالها مشكلة كبيرة لها اذ انها قد تعرضت الى حالات تحرش كبيرة وكان من هذه الاحداث هو محاولة اختطافها من قبل مجهولين.

فقد تزوجت ياميلي مونتويا من حبيبها والتي كانت تحبه الى درجة كبيرة ولكنه سرعان ما تخلى عنها لسبب مجهول لديها، فقد اكتشفت بانها حامل منه بعد مدة ليست بالبعيدة عن تركه لها وهذا ما اثار غضبها فقد قام الكثير من اصدقاءها بنصحها بان تقوم بعملية اجهاض لهذا الطفل ولكنها رفضت هذه النصيحة رفضا قاطعا.

حيث دارت الاحداث في المسلسل وجعلت عدد حلقات مسلسل لحن الانتقام بطولة ياميلي مونتويا كثيرة.

ومن الجدير ذكره بان ياميلي قد تعرضت للسنجن واثناء سجنها تعرض للكثير من الاضطهاد من قبل ادراة السجن والذين قد اتهموها بالتخابر مع جهات امنية خارجية، فقد شعرت مونتويا بانها خائنة وعميلة ضد بلدها وهذا ما جعلها تتعرض الى وعكة صحية خطيرة كادت ان تودي بحياتها وحياتها الجنين المتواجد برحمها، ومن ما زاد من حدة الحالة المرضية التي تعرض لها ياميلي مونتويا هو انقطاعها عن هواية الموسيقا والتي كانت مولعة وشغوفة الى حد كبير فيه.