تراند اليوم : مسلسل الب ارسلان الحلقة 1 HD مسلسل الب ارسلان الحلقه الاولى مترجمة للعربية

مسلسل الب ارسلان الحلقة 1 المسلسل التركي الب ارسلان الحلقة 1 مشاهدة وتحميل الحلقة الاولي 1 من مسلسل الدراما التاريخي الب ارسلان - الب ارسلان نهضة السلاجقة - الب ارسلان السلجوق العظيم Alparslan Büyük Selçuklu مترجم بطولة باريش أردوتش , فهرية أفجان كامل بجودة عالية HD علي موقع قصة عشق القصة : يعتبر السلطان ألب أرسلان أحد أعظم حكام الدولة السلجوقية، إذ تمكن من إلحاق الهزيمة بالجيش البيزنطي في واقعة "ملاذكرد" وفتح أبواب الأناضول أمام الأتراك عام 1071، من خلال تصميمه وشجاعته و إيمانه وبعد نظره واستراتيجياته الحربية التي طبقها. مسلسل الب ارسلان - الب ارسلان نهضة السلاجقة العظمي - الب ارسلان السلجوق العظيم - السلطان الب ارسلان سيف السلاجقة Alparslan Büyük Selçuklu مترجم.

ألب أرسلان الملقب بأبو شجاع محمد بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سَلْجُوق بن دُقَاق التركماني (عشرين كانون الثاني 1029 – 15 أو 25 أو ثلاثين كانون الأول 1072م). واحد من أكثر أهمية مديرين المسلمين وكبار رجال الزمان الماضي. وذو المكسب الخالد على الروم في حرب ملاذكرد.

ألب أرسلان كان رابع حكام الأتراك السلاجقة لقب بسلطان العالم أو بالسلطان العارم أو الملك العادل. وصل حواجز حكمه من أقاصي بلاد ما خلف النهر إلى أقاصي بلاد الشام. وعلى الرغم عظم مملكته، سوى أنه كان تابعاً للخلافة العباسية في بغداد.