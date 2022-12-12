تراند اليوم : نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021 .. نتائج الموازي 2021-2022 المهني والعملي

نقدم لكم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي في سوريا نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021 عن طريق رقم الاكتتاب مفاضلة البكالوريا العلمي 2021-2022 الأن ظهرت رسمياً وأعلنتها وزارة التربية السورية. الان تعرف عزيزي طالب البكالوريا في سوريا مباشرة على نتيجة مفاضلة التعليم الموازي للعام 2021-2022 حسب الاسم وحسب رقم الاكتتاب من خلال موقع الرسمي لموازنة المفاضلة.

ننشر لكم اليوم نتائج الرسمية لمفاضلة العملي للعام 2021-2022 في سوريا لجميع الطلاب والطالبات الراغبين بالاطلاع على نتائج مفاضلة القبول الجامعي في سوريا.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج المفاضلة المباشر للفرع الأدبي (عام-موازي-محافظات شرقية) والعلمي للعام الدراسي 2021-2022.

بعد أن نشرت جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية من الفرع الأدبي (عام وموازي) للعام الدراسي 2021-2022، واستعراض الرغبات للفرع الأدبي والعلمي.

من خلال جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية من الفرع الأدبي والعلمي للرغبات التي لها مسابقات للعام الدراسي 2021-2022.

ويمكن لجميع متقدمي البكالوريا في سوريا الحصول على نتائج مفاضلة الموازي الثانية 2021 النتائج الإسمية عبر الدخول إلى موقع القبول الموحد التابع لوزارة التربية السورية ومتابعة الشريط العاجل والدخول إلى رابط النتاج وإدخال رقم الاكتتاب لتظهر النتيجة.

للاستعلام عن نتائج المفاضلة الثانية اضغط هنـــا

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أصدرت مفاضلة الموازي في الرابع عشر من شهر تشرين الأول الماضي، وحددت موعد التقدم إلى المفاضلة خلال الفترة بين يوم عشرين تشرين الأول وحتى الأول من تشرين الثاني.

وتقدم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات إلى مفاضلات التعليم الموازي للفرع العلمي والثانويات المهنية ومنح الجامعات الخاصة غير الطبية للعام الدراسي 2021-2022، بلغ عدد المتقدمين إلى مراكز جامعة دمشق أكثر من 19 ألف.

وحسب بيانات مديرية النظم والمعلومات بالجامعة في سوريا، تقدم أكثر من سبعة عشر ألف طالب إلى مفاضلة الموازي للفرع العلمي وذوي الشهداء.

بينما بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات إلى مفاضلة الموازي للمهني ألف وتسع مائة طالب وطالبة، وتقدم نحو 60 طالبا وطالبة إلى منح الجامعات الخاصة غير الطبية.