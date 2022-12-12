تراند اليوم : تردد قناة المهرية مسلسل عثمان الجزء الثالث .. موعد عرض قيامة عثمان الجزء الثالث على قناة المهرية Almahriah تردد HD

يبحث عشاق مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث عن موعد عرض مسلسل عثمان على قناة المهرية اليمنية و تردد المهرية على النايل سات مع إعلانها رسمياً عزمها عرض حلقات المسلسل التركي عثمان مترجمة للغة العربية.

وتعرف قناة المهرية اليمنية الفضائية نفسها بأمها قناةٌ يمنيةٌ متنوعةٌ تتناولُ قضايا اليمن انطلاقاً من زاوية الشرق ، المهرة وسقطرى ، ومنها إلى كلِّ ربوع اليمن .

وتهتم القناةُ برفع الوعي الوطني ، والذَودِ عن المكتسباتِ الوطنية ، وحراسةِ السيادةِ والقرارِ اليمني ، مع تعاظمِ الأَخطارِ التي تهددُ كيانَ الدولةِ اليمنيةِ والتحدياتِ المحدقةِ بالنسيجِ الاجتماعيِ وتعرضِ المخزونِ الثقافيِّ والتراثِ الماديِّ واللاماديِّ لمخاطرِ التجريف .

تنحازُ القناةُ في خطِّها التحريريِّ ومحتواها البرامجيِّ إلى اليمنِ إنساناً وارضاً ملتزمةً بمعاييرِ المهنيةِ الصحفية .

ترددات القناة :

نايلسات 11603 - FEC 7/8 – أفقي.

ويتوقع أن تعرض قناة المهرية مسلسل عثمان يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بدلاً من قناة الفجر الجزائرية.