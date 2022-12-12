تراند اليوم : نتائج مفاضلة الموازي 2021

تعرف عزيزي طالب البكالوريا في سوريا مباشرة على نتائج مفاضلة الموازي 2021 حسب الاسم وحسب رقم الاكتتاب من خلال موقع الرسمي لموازنة المفاضلة.

ننشر لكم اليوم نتائج الرسمية لمفاضلة العملي للعام 2021 في سوريا لجميع الطلاب والطالبات الراغبين بالاطلاع على نتائج مفاضلة القبول الجامعي في سوريا.

بعد أن نشرت جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية من الفرع الأدبي (عام وموازي) للعام الدراسي 2021 ، واستعراض الرغبات للفرع الأدبي والعلمي.

من خلال جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية من الفرع الأدبي والعلمي للرغبات التي لها مسابقات للعام الدراسي 2021>

النتائج الاسمية

الحدود الدنيا