تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 18 كاملة HD

في مسلسل الهيبة الموسم الخامس الحلقة 18 المهندس وديع يخدع سارة بأن جبل يقف وراء جمع عمليات التهريب للسلاح من ضيعة الهيبة بتجاه حدود سوريا لتنظيم داعش الارهابي.

علي ينجح بالاندماج بتنظيم داعش الارهابي من خلال ابلاغ التنظيم بأنه تعرض لغارة جوية ونجا من الموت ويدفع المال لقائدهم وينخرط بهم.

سارة تودع جبل وتبلغه بأنها لا تستطيع البقاء بالهيبة وأن تجربتها معه جميلة جداً ولم تعشها من قبل وهو يبلغها بنفس الشئ.

رجال جبل يأخذون سمير للمختار لمعرفة مصدر الكلام السيئ على جبل بأن حاميها هو حراميها.