تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 18 HD الهيبة جبل الحلقة 18 HD الهيبة الجزء 5 الحلقة 18 كاملة

نستكمل معكم الهيبة جبل الجزء الخامس الحلقة 18 والتي تتضمن كشف حقيقة سارة وتعاونها مع جهات أجنبية ووقوف شاهين والمهندس وديع وراء عمليات التهريب.

وفي مسلسل الهيبة الجزء الخامس يقصف التحالف الدولي بقيادة الامم المتحدة قوافل نقل السلاح لتنظيم داعش الارهابي والتي تهرب من خلال سد الهيبة.

جبل يطمئن رجال الهيبة خول خوفهم من رجال داعش ويتعهد بالتخلص من أفراد التنظيم بالجرود وتنظيف المنطقة.

شاهين يجن جنونه عند معرفته بأن السلاح يذهب لتنظيم داعش ويهاجم مكان وديع لكن وديع يكب عليه ويقنعه بأنه لم يكن يعلم بأن السلاح للتنظيم الارهابي.