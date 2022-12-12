تراند اليوم : مسلسل الب ارسلان الحلقة 1 مترجمة

مسلسل الب ارسلان الحلقة 1 الاولى يعتبر السلطان ألب أرسلان أحد أعظم حكام الدولة السلجوقية، إذ تمكن من إلحاق الهزيمة بالجيش البيزنطي في واقعة "ملاذكرد" وفتح أبواب الأناضول أمام الأتراك عام 1071، من خلال تصميمه وشجاعته و إيمانه وبعد نظره واستراتيجياته الحربية التي طبقها.

يعتبر السلطان ألب أرسلان أحد أعظم حكام الدولة السلجوقية، إذ تمكن من إلحاق الهزيمة بالجيش البيزنطي في واقعة "ملاذكرد" وفتح أبواب الأناضول أمام الأتراك عام 1071، من خلال تصميمه وشجاعته و إيمانه وبعد نظره واستراتيجياته الحربية التي طبقها.

وتولى محمد ألب أرسلان، حكم الدولة السلجوقية عام 1064 خلفاً لعمه طغرل بك، وتمكن بنجاح من توجيه الفتوحات نحو الأناضول، وكان له ذلك في الثانية والأربعين من عمره، حيث تمكن من تسطير ملحمة تاريخية حافظت على ذكراها حية متقدة في الوعي الجمعي التركي، من خلال فتحه أبواب الأناضول أمام الأتراك بعد النصر الذي حققه في 26 أغسطس/آب 1071، على الجيش البيزنطي، الذي كان يفوقه بكثير.

جيش السلطان ألب أرسلان، الذي كان مكوناً من 50 ألف مقاتل، واجه الجيش البيزنطي البالغ 200 ألف مقاتل في واقعة ملاذكرد يوم 26 أغسطس/آب 1071.

السلطان ألب أرسلان، وبعد أداء صلاة الجمعة مع جيشه، ارتدى ثوباً أبيض تعبيراً عن الكفن وقال: "إذا مت، فليكن هذا الثوب كفني، نريد الانقضاض على العدو، خلال هذه الساعات التي تلهج فيها مساجد المسلمين بالدعاء لنصرنا.

إذا انتصرنا في هذه المعركة فسنكون قد حققنا النتيجة المرجوة، وإذا هُزمنا فستكون الجنة مأوانا". وتابع: "اليوم، لا سلطان يأمر ولا جندي يؤمَر. سأقاتل معكم كواحد منكم. أولئك الذين يريدون أن يأتوا معي ليتبعوني، والذين لا يريدون يمتلكون حرية العودة من حيث أتينا".