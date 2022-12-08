تراند اليوم : تفسير الأحلام _ تفسير حلم زواج المتزوج

الكثير من الناس يحلم بأنّه قد تزوّج، ولكن إن كان الرجل متزوّج فهذا الأمر يُعد أمر مُحير بالنسبة له، فيسعى للبحث عن تفسير حلم زواج المتزوج من كتب التفسير أو من خلال البحث على الانترنت، ومن الممكن أن يجد تفسير دقيق لهذا الحلم أولا يجد، لذا نحن في موقع الجمهور قسم تفسير الاحلام حرصنا على توفير تفسير حلم زواج المتزوج بالتفصيل وبشكل واضح لا لبس فيه لكي يتمكّن من رأى هذا الحلم من الحصول على التفسير الصحيح المأخوذ من كتب علماء التفسير المعروف عنهم عدلهم وثقتهم، فهم لا يتبعون أهواءهم في تفسير الأحلام، ولكنّهم يعتمدوا على السنة النبوية واقتفاء أثر النبي صلّى الله عليه وسلّم في هذا العلم الواسع علم تفسير الأحلام.

تفسير رؤية الزواج للمتزوج

فسّر العلامة الكبير إبن سيرين الذي كرّس حياته للعلم والفقه وتفسير الأحلام حلم زواج المتزوج، وأكّدت تفسيراته أنّ لهذا الحلم عدّة دلالات من الممكن أن تكون هي المقصد والرسالة من هذا الحلم.

إذا رأت المرأة المتزوّجة في الحلم أنها تزوّجت زوجها من جديد فإن ذلك يعكس حنينها إلى مرحلة العلاقة الأولى وحاجتها إلى الحب والدفء بعد فترة البرودة التي تمرّ على زواجهما.

إذا رأت المتزوّجة أنها تزوّجت في الحلم رجلا آخر غير زوجها، فإن ذلك يرمز إلى خير سيصيب عائلتها من شراكة في العمل يدخل فيها زوجها مع شخص ما.

من رأى أنه يدخل على حرم المملوك أو يضاجعهن، فإنها حرمة تكون له بأولئك الملوك إن كان في الرؤيا ما يدل على بر وخير وإلا فإنه يغتاب تلك الحرم.

وإن رأى كأنه تزوج بأربعة نسوة يستفيد مزيداً من الخير لقوله تعالى ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع