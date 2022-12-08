تراند اليوم : تفسير الأحلام _تفسير حلم السمك الكبير

تفسير حلم السمك الكبير الذي يراه الكثير من الحالمين في المنام في الاونة الاخيرة، واصبح الجميع يحاول الحصول على ما يؤول اليه هذا الحلم وما يحمل في المنام للانسان الحالم، وهل فيه الخير ام الشر، فقد وردت العديد من التفاسير حول حلم السمك الكبير في المنام حسب شيوخ التفسير كالنابلسي وابن سيرين، فهم الشيوخ الذين قادرون على تفسير حلم السمك الكبير في المنام، وقد اصبح الكثير من المفسرين للاحلام يعتمدون على الكتاب والسنة وايضا على كتب التفسير، هذا الامر الذي يبين اهتمامهم الكبير في التعرف على كل ما يؤول اليه مثل هذا الحلم، لهذا سوف نقوم بنشر تفسير حلم السمك الكبير في المنام، وما يؤول اليه من الخير او من الشر .

تفسير حلم السمك الكبير في المنام

السمك الكبير في المنام يحمل العديد من الدلالات المهمة والتي يجب علينا ان نهتم بها جيدا، حسب ما قاله شيوخ التفسير، كما انه من المهم التعرف على جوانب الحلم لكي نستطيع التفسير بالشكل المناسب، وسوف نورد هنا اهم ما قاله شيوخ التفسير في كتبهم عى الحلم بالسمك الكبير في المنام، من اجل التعرف على ما يحمل من خير او من شر .

(ومن رأى) أنه يصيد سمكاً في وعاء كدر فإنه لا خير فيه على أي حال يراه فإن رأى أنه يصيد سمكاً في الماء فإنه يسمع كلاماً يفرح به. –

(ومن رأى) أنه يصطاد سمكاً كباراً فإن ذلك يدل على منفعة وخير ومن يصطاد سمكاً صغاراً دل ذلك على ذهاب اللذة والمنفعة والسمك اللين القشر دليل خير لمن يريد الخديعة فيختفي أمره ويأخذ أموال الناس بمكر ويدل في سائر الناس على تعقد أمورهم وإبطائها ويدل على إبطاء الأعمال ورخاوتها والسمك الذي يسمى بنياً دليل خير لمن أراد أن يشارك الآخر والسمك الذي ليس له قشر وكل ما كان من ذلك الجنس طويلاً يدل على أعمال باطلة وتعب ورجاء لما لا يتم لأنها تزلق من الأيدي والسمك الذي يكون في العيون دليل خير يسير وإن رأى الإنسان سمكاً ميتاً في داخل البحر فإنه دليل رديء وهو خاصة يدل على رجاء لا يتم. –

(ومن رأى) سمكاً حياً ورأى أنه يأخذه من الماء أو غيره فيأكله فإنه دليل منفعة. –

(ومن رأى) سمكة في فراشه فإنه دليل رديء لمن يسير في البحر ولمن كان مريضاً فالسائر في البحر شدة تصيبه والمريض يشتد وجعه بالرطوبات ومن اصطاد السمك من ماء كدر أصابه هم شديد. –

(ومن رأى) أنه يأكل سمكاً حياً بلغ الملك وإن رأى أنه يصطاد سمكاً من ماء صاف فإنه يرزق رزقاً وإن ولد له ولد كان سعيداً والمالح منه إصابة غم من ملوك. –

تفسير رؤية السمك الكبير في الحلم

يحمل حلم السمك الكبير في المنام الكثير من الدلالات والتفاسير الخاصة برؤية السمك في المنام، هذا الامر الذي يبرز الكثير من الامور التي يمكن بها التعرف على اهم التفاسير، لهذا نضع بين ايديكم ما قاله المفسرين من اهل التفسير وكتبهم التي وصلتنا.

(ومن رأى) أنه يأكل السمك المالح أصابه تعب وشدة وقيل السمك إذا بلغ أربعة كان نساء وإذا كان أكثر من أربعة فهو غنائم وأموال وإذا رأى السمك على فراشه وكان مسافراً في البحر دل على شدة ويخشى عليه من الغرق لأنه ضاجعه والسمك المالح يدل على خير ومال باق لأن الملح يحفظ السمك من التلف وقيل هو هم من قبل المماليك. –

(ومن رأى) سمكة خرجت من فرجه وله امرأة حامل تلد له جارية والسمك المقلو يدل على إجابة دعوة وقيل السمك المشوي سفر في طلب علم والكبار من السمك أموال وغنائم والصغار هموم لأن شوكه أكثر من لحمه ويشق على آكله وإن رأى سمكاً فيه كبار وصغار فلا بأس به ويدل على الرزق ومن أخذ من السمك شيئاً نال شيئاً من جند الملك والسمكة العظيمة إذا أمسكت فإن الباغي والثائر يهلك. –

(ومن رأى) أنه يشتري من السماك سمكة فإنه يشتري جارية أو يتزوج امرأة. –

(ومن رأى) أنه يأكل سمكة منتنة ويدع بين يديه طعاماً طيباً فإنه يأتي نكاحاً حراماً ويدع من النساء حلالاً. –

(ومن رأى) أنه طلب حوتاً أو بركة فانفلت منه فإن غريمه يريد أن يجحد ماله ولا يقدر عليه إلا بخصومة شديدة. –

(ومن رأى) حوتاً في حوض أو بركة فاتحاً فاه فإنه سجن له. –

(ومن رأى) أنه أصاب في بطن سمكة لؤلؤة أو لؤلؤتين أو أكثر فإنه يصيب من امرأة مالاً أو ينال ولداً غلاماً أو ولدين ذكرين أو أكثر على قدر اللؤلؤ فإن أصاب في بطنها خاتماً فإنه دولة لصاحب الرؤيا وعز يرجع له. –

(ومن رأى) سمكة خرجت من ذكره تولد له جارية وإن خرجت من فيه تكلم بكلام محال في امرأة ومن أصاب سمكة ووجد في بطنها شحماً فإنه يصيب امرأة وينال منها مالاً وخيراً وصيد السمك في البر ارتكاب فاحشة وقيل إنه خير سار ومن صاد سمكاً له شوك وقشر فهو فضة محروزة أو ذهب يجب فيهما حق للّه تعالى لأنه لا يحل أكله ولا يطيب إلا بما يخرجه منه فهو كزكاة المال الذي لا يطيب لصاحبه إلا بإخراج زكاته وإن كان للسمك