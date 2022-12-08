تراند اليوم : اسئلة تخصص علوم مسابقة التربية والتعليم 2019

اسئلة تخصص علوم مسابقة التربية والتعليم نقدمها ضمن مجموعة من أسئلة أختبارات التخصص الخاصة بمادة العلوم للمراحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي، وتلك الأسئلة يتقدم إليها الكثير من المعلمين والمعلمات في مادة العلوم في مسابقة ال30 ألف معلم من وزارة التربية والتعليم.

وتستمر المرحلة المرحلة السابعة من أختبارات مسابقة ال30 ألف معلم، والتي تشمل علي التظلمات والتخلفات، وتصبح تلك الأسئلة تمثل قلق كبير، ويظل المعلمين في حالة ترقب خوفا من صعوبة الاختبارات ويحرصون بشدة على الاستعداد التام والكامل للامتحان واجتيازه، لذلك حرصنا على أن نقدم لك تلك المجموعة من الأسئلة، والتي يجب حلها بشكل جيد قبل دخولك للامتحان.

أسئلة أختبارات التخصص مادة العلوم أبتدائي وأعدادي وثانوي

أسئلة أختبارات التخصص مادة العلوم أبتدائي

أسئلة أختبارات التخصص مادة العلوم أبتدائي

أسئلة أختبارات التخصص مادة العلوم أبتدائي

أسئلة أختبارات التخصص مادة العلوم أبتدائي

أسئلة أختبارات التخصص مادة العلوم أبتدائي