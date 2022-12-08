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تراند اليوم : xxnorthwayxx animal jam ___________ لعبة الحيوان المخادع جام

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xxnorthwayxx animal jam لعبة الحيوان المخادع جام ، حول اللعبة تتمير بأنها تخدع أشياء كثيرة ، مثل الياقات المدبوغة ، والبطانيات المستهلكة ، والمواد التجريبية ، ومعظم الأشياء الأخرى التي تعتبر نادرة.

لديها حساب مختلف يسمى "xxnitherwayxx" ولكن تم حظره أو تم تعطيله. لديها أيضًا العديد من الحسابات الأخرى لكن أسماء المستخدمين غير معروفة.

مظهر خارجي

حيوانها الرئيسي هو ذئب أحمر غامق يدعى الكابتن Superviking مع نمط البرق الداكن والسفلي الأبيض. يرتدي الذئب قبعة "فوكس هات" بيضاء اللون ، وساقًا قردًا غير عضوًا في السيف.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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