تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر برشلونة واشبيلية مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر HD مباراة برشلونة مباشر

يدخل النادي الكتلوني اللقاء بمعنويات مرتفعة إثر فوزه الصعب والمثير على حساب إلتشي مؤخراً، كان برشلونة متقدما بهدفين نظيفين قبل أن ينهار في ظرف دقائق وتتحول النتيجة إلى التعادل، وبينما كانت المباراة في أنفاسها الأخيرة خطف اللاعب الشاب غونزاليس هدف الفوز لفريقه مانحاً كتيبة تشافي هيرنانديز النقاط الثلاث، عقب المباراة شكر المدرب لاعبيه الشباب وأكد أنه أمام جيل جديد بإمكانه الحفاظ على إرث النادي خلال السنوات القادمة، يلا شوت ماتش برشلونة اليوم.

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر

النقل الحي مباراة برشلونة كورة لايف ضد اشبيلية، يخوض البلوغرانا موقعة رامون سانشيز بيزخوان برغبة جامحة في تحقيق الانتصار من أجل كسب بعض المراكز وتقليص فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد المتصدر، في حين يحاول الأندلسيون مواصلة الضغط على النادي الملكي وإعادة منافسه لمستنقع النتائج السلبية، ويدخل برشلونة بث مباشر مباراة اشبيلية بتشكيلة من اللاعبين مكونة من، حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن، الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، رونالد أراوخو، خط الوسط: نيكو جونزاليس، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، ثلاثي الهجوم: جافي، فيران جوتجلا، عثمان ديمبلي، القاسم المشترك بين برشلونة وإشبيلية هو خروجهم المبكر من مسابقة دوري الأبطال بعد احتلالهم الرتبة الثالثة في دور المجموعات وسط حزن كبير من جمهور الفريقين.

قبل انطلاقة مباراة برشلونة اليوم، بداية القمة الكروية الحاسمة في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءاً بتوقيت مصر، الحادية عشر ونصف بتوقيت السعودية وقطر، وتقوم قنوات بي ان سبورت بإذاعة البث المباشر لكافة مباريات الليغا بما فيهم مواجهة برشلونة واشبيلية من خلال قناة beIN Sports 1 Premium بصوت المعلق عصام الشوالي، ويقع برشلونة في وسط الترتيب محتلا المركز السابع برصيد 27 نقطة، وبات البلوغرانا يبتعد بمجموع 16 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي الريال وبفارق 10 نقاط عن الوصيف ومنافسه في مباراة اليوم إشبيلية، هذا الأخير خرج بفوز مثير أيضا من قمة الأسبوع الماضي على حساب أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.

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ألتقى برشلونة واشبيلية أربع مرات خلال الموسم الماضي اثنتان في الدوري الإسباني ومثلهما في كأس الملك، في الليغا تعادل الفريقان في مباراة الذهاب 1-1 وانتصر البلوغرانا إيابا بهدفين دون مقابل، بينما على مستوى الكأس تفوق إشبيلية ذهابا 2-0 ورد عليه رفاق تير شتيجن بثلاثية بيضاء وحسموا التأهل.

ويغيب عن برشلونة بث مباشر العديد من اللاعبين المؤثرين بين صفوفه مثل “سيرجينو دست،سيرجي روبرتو، أنسو فاتي، مارتن برايثوايت، ممفيس ديباي”.

نجدد التذكير أنه بإمكانكم مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية مباشرة اليوم الثلاثاء 21-12-2021 في تمام الأوقات التالية: الساعة 20:30 بتوقيت غرينيتش، 21:30 بتوقيت المغرب، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت مكة المكرمة.

أعلن مدرب اشبيلية عن تشكيل فريقه الأساس وجاء على النحو الآتي، ياسين بونو، جول كوندي، فيرناندو ريجيس، دييجو كارلوس، كريم رقيق، توماس ديلاني، جوان جوردان، إيفان راكيتيتش، لوكاس أوكامبوس، بابو جوميز، رافا مير.