تراند اليوم : مباشر الاهلي .. مباراه الاهلي بث مباشر الاهلى والرجاء مباشر بث مباشر الاهلي والرجاء HD مباراة الاهلي والرجاء مباشر

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ونظراً لمدى أهمية المباراة، تتسائل جماهير القلعة الحمراء، عن التشكيلة التي سيخوض بها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق المباراة.

وفي السطور التالية نستعرض معكم التشكيل الاقرب لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي.

تشكيلة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي في كأس السوبر الإفريقي

استعاد النادي الأهلي عناصره الأساسية بعد نهاية كأس العرب التي شارك فيها المنتخب المصري بقائمة تضم عدد كبير من عناصر المارد الأحمر، ويغيب لاعب واحد فقط من هؤلاء اللاعبين وهو أيمن أشرف الظهير الأيسر نظراً لتعرضه للإصابة.

مما يرجح أن يدفع باللاعبين الدولين في تشكيلة مباراة يوم الأربعاء خاصة إن حالتهم البدنية جيدة، باستثناء أيمن أشرف المصاب.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، لويس ميكيسوني.