تراند اليوم : برشلونه مباشر .. مباراة برشلونة اليوم مباشر barça tv live بث مباشر مباراة برشلونة ماتش برشلونة مباشر

برشلونه مباشر .. مباراة برشلونة اليوم مباشر barça tv live بث مباشر مباراة برشلونة ماتش برشلونة مباشربرشلونه مباشر .. مباراة برشلونة اليوم مباشر barça tv live بث مباشر مباراة برشلونة ماتش برشلونة مباشرمشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد رامون سانشيز بيزخوان في الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري الإسباني، عبر موقعنا يلا شوت توداي.

بدأ برشلونة مرحلة استعادة الثقة من جديد بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق أمام إلتشي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليخرج البرسا ولو نسبيا من كبوة النتائج السلبية التي حققها مؤخرا والتي أدت إلى تراجع ترتيب الفريق في جدول الليجا، البرسا سيكون أمام تحدي قوي للغاية في لقاء اليوم ولا سيما وأنه يواجه المنافس المباشر لريال مدريد على اللقب وهو فريق إشبيلية صاحب المركز الثاني، برشلونة يدرك تماما أن لقاء اليوم سيكون بمثابة العودة من جديد إلى المنافسة على مقعد بالبطولة الإسبانية أما في حالة السقوط في فخ التعادل أو الهزيمة سيتأزم موقف الفريق أكثر وأكثر.

برشلون يعاني قبل لقاء اليوم من كثرة الغيابات والإصابات والتي كان أخرها وكما ذكرنا سابقا هو اعتزال النجم سيرجيو أجويرو بسبب مشاكل في عضلة القلب مما دفع النادي الكتالوني في التفاوض مع مهاجم جديد وتردد مؤخرا أن النادي بات قريبا من التعاقد مع كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي بات بعيدا عن المشاركة مع الفريق الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من صعوبة لقاء اليوم قادم الإسباني تشافي المدير الفني للفريق بأجرا مران ترفيهي للاعبين للخروج من الضغط العصبي والنفسي الواقع عليعن في ظل النتائج السلبية، وطالب تشافي من اللاعبين بضرورة استغلال الفوز الأخير على إلتشي لاستمرار نغمة الانتصارات للقاء الثاني على التوالي والزحف للأمام في جدول تريتب البطولة.

وتمثل مواجهة برشلونة وإشبيلية حدثا تاريخيا للحارس تير شتيجن الذي سيخوض مباراته رقم 300 بقميص البارسا في جميع المسابقات، تير شتيجن خاض 299 مباراة حتى الآن بقميص برشلونة، حيث تلقى 299 هدفًا، وساهم في تحقيق الفوز خلال 201 مباراة "67.2%"، وتوج تير شتيجن بـ14 لقبًا مع برشلونة, ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة اليوم على الهواء عبر موقعنا بجودة تناسب جميع السرعات.

وفي الجانب الأخر يدخل فريق إشبيلية لقاء اليوم منعشا من الانتصار على أتلتيكو مدريد حامل اللقب بهدفين مقابل هدف في لقاء قدم فيه الفريق الأندلسي مواجهة قوية على الجانبين الدفاعي والهجومي، إشبيلية يمر في الفترة الحالية بمستوى جيد للغاية وينافس بقوة على لقب الليجا خلف ريال مدريد المتصدر، ويمني إشبيلية النفس بحصد النقاط الثلاثة واستغلال التعثر الأخير لريال مدريد أمام ليفانتي وتلقيص الفارق مع متصدر البطولة.

إشبيلية يمتلك بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين الذين سيكون لهم دورا في لقاء اليوم وتحديدا ثلاثي الهجوم خيسوس فيرنانديز سوسو وماكسي غوميز ويوسف النصيري ولا سيما وأن الثلاثي يقدمون مواجهات قوية في الفترة الأخيرة إلى جانب النجم إيفان راكيتيتش نجم البرسا السابق والذي سيكون أمام تحدي خاص في مواجهة اليوم.

إشبيلية يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة بعدما فاز في 11 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراتين وأحرز الفريق 28 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا، بينما يتواجد البرسا في المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 4 مواجهات، وأحرز الفريق 26 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أرواخو - إريك جارسيا - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: جوتجيلا - عثمان ديمبلي - عبد الصمد الزلزولي

تشكيل إشبيلية المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - كوندي - دييجو كارلوس - كلارنس أكونيا

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - فرناندو مورينتس - خوان جوردان

الهجوم: خيسوس فيرنانديز سوسو- ماكسي غوميز- يوسف النصيري

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقنوات الناقلة لها

تبدأ مواجهة برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش، الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت اللمملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة برشلونة وإشبيلية عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .