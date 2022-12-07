تراند اليوم : ماهو الورم الكيسي؟؟

(برلين/الخليج 365)

أوضحت مختصة في جراحة العظام الألمانية رينيه ‫فورمان إن الورم الكيسي يعد مشكلة جمالية وصحية في آن واحدغرد النص عبر تويتر، موضحة أن الورم الكيسي ‫عبارة عن كيس ممتلئ بسائل هُلامي يبلغ قُطره عدة سنتيمترات يظهر غالبا على ظهر اليد أو الأصابع أو القدم، وفي حالات نادرة على الركبة.

‫وأضافت فورمان أن الورم الكيسي قد ينشأ في أي مرحلة عمرية، ولكنه أكثر ‫شيوعاً لدى البالغين دون أربعين عاماً، كما أن النساء أكثر عُرضة للإصابة به ‫من الرجال.

‫وعادةً يكون الورم الكيسي غير مؤلم ويختفي أحياناً من تلقاء نفسه، ‫ولكنه قد يُسبب ألماً إذا كان حجمه كبيراً ويضغط على العصب، كما أن ‫الورم الكيسي الناشئ على القدم قد يتسبب في الشعور بالألم إذا كان ‫الحذاء ضيقاً للغاية.

‫وأشارت فورمان إلى أن الورم الكيسي لا يُعيق ‫بشكل عام المريض عن المشي أو ممارسة الرياضة، ولكنه قد يتسبب في الشعور ‫بالألم عند القيام ببعض الحركات.

‫وفي حال تزايدت الآلام، تنصح فورمان باللجوء إلى الجراحة، موضحة أنه تتم ‫إزالة الورم الكيسي تحت تخدير موضعي.