تراند اليوم : ماهو الورم الكيسي؟؟

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(برلين/الخليج 365)
أوضحت مختصة في جراحة العظام الألمانية رينيه فورمان إن الورم الكيسي يعد مشكلة جمالية وصحية في آن واحدغرد النص عبر تويتر، موضحة أن الورم الكيسي عبارة عن كيس ممتلئ بسائل هُلامي يبلغ قُطره عدة سنتيمترات يظهر غالبا على ظهر اليد أو الأصابع أو القدم، وفي حالات نادرة على الركبة.
وأضافت فورمان أن الورم الكيسي قد ينشأ في أي مرحلة عمرية، ولكنه أكثر شيوعاً لدى البالغين دون أربعين عاماً، كما أن النساء أكثر عُرضة للإصابة به من الرجال.
وعادةً يكون الورم الكيسي غير مؤلم ويختفي أحياناً من تلقاء نفسه، ولكنه قد يُسبب ألماً إذا كان حجمه كبيراً ويضغط على العصب، كما أن الورم الكيسي الناشئ على القدم قد يتسبب في الشعور بالألم إذا كان الحذاء ضيقاً للغاية.
وأشارت فورمان إلى أن الورم الكيسي لا يُعيق بشكل عام المريض عن المشي أو ممارسة الرياضة، ولكنه قد يتسبب في الشعور بالألم عند القيام ببعض الحركات.
وفي حال تزايدت الآلام، تنصح فورمان باللجوء إلى الجراحة، موضحة أنه تتم إزالة الورم الكيسي تحت تخدير موضعي.