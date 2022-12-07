تراند اليوم : حيوان الألبكة يحمل خواتم الزفاف للعروسين في اليابان

(اليابان /الخليج 365)

تبادل زوجان خواتم الزواج في محافظة توشيغي اليابانية بمساعدة حيوان الألبكة الرائع.

وقد أحضر حيوان الألبكة الذي يحمل إسم شوتارو، الخواتم إلى غرفة الزفاف باعتباره حامل الخواتم الرسمي بالحفل. وكان الحيوان يشكل أكبر ميزة بالصور في الحفلة العائلية .

وتعود فكرة استخدام حيوان الألبكة اللطيف في حفلات الزفاف لأصحاب الفنادق الذين قرروا الإستفادة من حديقة الحيوان المجاورة.

وأوضح أنه لم يكن الزوجان ريوما تاشيرو، العريس، وشياكي تاكانيزاوا، العروس، قلقين بشأن أداء الحيوان شوتارو، باعتبار أن مدربته كانت ترافقه باستمرار.

ولا يحدد الفندق تكلفة حفل الزواج مع الألبكة على موقعه بالأنترنت.

والألبكة(الاسم العلمي:Lama Pacos) هو حيوان ثديي ذوحافر مدجن شبه مستأنس من فصيلة الجمليات، يعيش في أعالى جبال الأنديز بأمريكا الجنوبية، ويشبه الخروف طويل الرقبة، ويشبه أيضا اللاما الصغيرة، وتؤكد الدراسات الجينية الحديثة أنه ينحدر من سلالة حيوان الفكونة الجنوب أمريكي.