تراند اليوم : كوريا الشمالية تعيد التوقيت 30 دقيقة للوراء

(كوريا الخليج 365)

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية وضعت توقيتها الخاص بتأخير الساعة 30 دقيقة للاحتفال بمرور 70 عاما على استقلال كوريا عن الحكم الياباني.



وأضافت أن التحول يسري إلى ما أطلق عليه (توقيت بيونجيانج) بدءا من 15 أغسطس ويعيد البلاد للتوقيت الذي كان يتبع بأنحاء شبه الجزيرة الكورية قبل الحكم الياباني.

وأوضحت أن كوريا الشمالية تشترك مع كوريا الجنوبية واليابان في ذات التوقيت وتسبق توقيت جرينتش بتسع ساعات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية "ارتكب الامبرياليون اليابانيون الطغاة جرائم لا تغتفر بلغ حرمان كوريا من توقيتها وهي تدوس بلا رحمة أرضها التي يرجع تاريخها وثقافتها إلى 5000 عام مواصلة سياسة طمس هوية الأمة الكورية."

وحكمت اليابان شبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945. وتغير التوقيت المحلي إلى ما هو عليه حاليا بموجب مرسوم للاستعمار الياباني في 1912 .