تراند اليوم : احتفالا بـقناة السويس: مواصلات وخدمات ومتنزهات ووجبات “ببلاش النهاردة”

القاهرة / مشرق نيوز

بدأت مصر، اليوم الخميس، احتفالاتها بافتتاح مشروع “قناة السويس الجديدة” الذى تضع عليه الكثير من الآمال في إنعاش اقتصادها المتردي بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية.

وأعلن عدد من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة عن تقديم خدماتها مجانا أو بتخفيضات كبيرة للمواطنين طوال اليوم الخميس الذى يشهد وقائع الاحتفال بافتتاح المشروع الجديد. كما أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات أمنية واستعدادات مشددة شملت حظر سير السيارات النقل خلال اليوم الخميس.

المواصلات

أعلنت وزارة النقل عن تشغيل خطوط المترو، والأتوبيسات، والقطارات مجانا .. ملاحظة: التشغيل المجاني لمترو الأنفاق يبدأ من الرابعة عصرا حتى الثامنة مساء.

قطار المفاجآت :أعلنت وزارة النقل عن إنطلاق هذا القطار من محطة مصر برمسيس اليوم الخميس

محطة الإنطلاق: محطة مصر

التوقيت: الخميس الساعة 7:20 صباحا

الوجهة: غير معروفة حتى لسائق القطار

توقيت العودة: الخميس 7:15 مساء

سعر التذكرة: 10 – 20 جنيه

نوع القطار: فرنساوي مكيف

الحدائق

وزارة الزراعة تفتح جميع الحدائق التابعة لها مجانا للمواطنين وتشمل؛ حديقة الحيوان، والغابات الشجرية، وحديقة الأورمان، والأسماك والعديد من الحدائق الاخرى.

الأهرامات والمناطق الأثرية والمتاحف:

أعلنت وزارة الأثار فتح منطقة الأهرامات والمتاحف والمناطق الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية مجانا أمام المواطنين. وستقوم الوزارة بإضاءة عدد من المواقع الأثرية في نفس توقيت افتتاح القناة، وهي واجهات الأهرامات، ومعبد الأقصر، وقلعة صلاح الدين، وقلعة قايتباي بالإسكندرية، والمتحف المصري، والمتحف القومي للحضارة، والجبل الغربي لقبة الهواء بأسوان، ومتحفي السويس والإسماعيلية.

عصائر ووجبات

أعلنت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية أنها ستوزع مشروبات وعصائر مجانية على المواطنين خلال اليوم. كما قال وزير التموين إن الشركة القابضة للصناعات ستوزع على المشاركين في احتفال قناة السويس كميات كبيرة من الوجبات الجافة والمياه المعدنية والعصائر من منتجات شركتي “قها” “وأدفينا” مجانًا.

مسارح

يقدم البيت الفني للمسرح عروضه مجانا للمواطنين مساء الأربعاء

خصومات 50% على الكتب

تقدم هيئة الكتاب خصما يبلغ 50% على جميع إصدارات هيئة الكتاب ماعدا كتب مشروع مكتبة الأسرة بداية من الخميس حتى الجمعه. وتقدم أيضا الهيئة خصما على الكتب المتعلقة بقناة السويس وتاريخ مصر المعاصر ويستمر هذا الخصم حتى نهاية شهر أغسطس.

تعاقد مجاني على التلفون الأرضي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن التعاقد على التليفون الأرضي سيكون مجانًا للمواطنين بدءً من الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء وحتى الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس، وذلك بالاتصال على الرقم (111).

الشواطئ العامة

تفتح محافظتا الإسكندرية والبحر الأحمر جميع الشواطئ التابعة لهما مجانا أمام المواطنين من الثامنة صباحا.

الأوراق الرسمية

أعلنت وزارة الداخلية عن استخراج الأوراق والوثائق الرسمية مجانا خلال أول يوم عمل بعد الأجازة (السبت) لأول 5 متقدمين.

خصومات على السيراميك

تقدم شركة سيراميك كليوباترا خصومات على جميع أنواع السيراميك، اليوم الخميس، ويتضمن العرض شراء سيراميك المنزل (حمام – مطبخ – أرضية) بقيمة 6815 جنيه فقط.

حظر سير النقل

قررت وزارة الداخلية حظر سير سيارات النقل في طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي من السادسة صباح اليوم الخميس وحتى السادسة صباح يوم الجمعة. ونقلت الداخلية سير السيارات النقل إلى طرق بديلة هى: القاهرة السويس الصحراوى، والإسماعيلية الزراعى، والقاهرة بلبيس الصحراوى، والقاهرة الإسكندرية الزراعى. وتسلك السيارات المستخدمة للطريق الدائرى منازل طرق السويس الصحراوى، والإسماعيلية الزراعى.

كما يجب على السيارات المستخدمة للطريق الدائرى الإقليمى القادم من مناطق شرق عدم سلوك طريق الإسماعيلية الصحراوى وسلوك طريق الإسماعيلية الزراعى أو السويس الصحراوى أو بلبيس الصحراوى.

تخفيض أسعار الفنادق

قالت الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما إنها رفعت علم جمهورية مصر العربية وأعلام قناة السويس على كل من الفنادق والمطاعم والمباني الإدارية التابعة للشركات وقررت تخفيض أسعار بعض الخدمات احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.