تراند اليوم : هل الطعام الحار يطيل العمر؟

(برلين/الخليج 365)

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الأغذية الحارة -كالفلفل الأحمر الحار والوجبات التي يضاف إليها- يقلل خطر الوفاة وخطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. ونشرت الدراسة في المجلة الطبية البريطانية "بي إم جي".

وقام مؤلف الدراسة لو كي، الأستاذ المشارك في كلية هارفارد للصحة العامة، وزملاؤه بالاطلاع على نتائج استبيان شمل نصف مليون شخص بالغ من مختلف أرجاء الصين بين العامين 2004 و2008، وشمل الإجابة على أسئلة تبين الوضع الصحي والأطعمة التي يتناولها الشخص بما فيها اللحوم والخضار والأطعمة الحارة وغيرها.

وكانت دراسات سابقة أظهرت أن الأطعمة الحارة والمكونات النشطة فيها مثل مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار، قد تقلل الالتهاب ويكون لها تأثير إيجابي على بكتيريا الأمعاء والوزن، وفقا لمؤلف الدراسة لو كي.

وتتبع الباحثون المشاركين لسبع سنوات لاحقة، ولاحظوا أنه مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا طعاما حارا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، فإن الأشخاص الذين تناولوا طعاما حارا لمرة واحدة أسبوعيا أو مرتين كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 10%. أما الذين تناولوا أطعمة حارة ثلاث مرات إلى سبع مرات أسبوعيا فكانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 14%.

كما أن تناول الأغذية الحارة ارتبط بتقليل مخاطر الموت بأمراض معينة، شملت السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز النفسي. كما تبين أن الفلفل الحار الطازج كان له تأثير وقائي أقوى ضد الموت بهذه الأمراض.