تراند اليوم : ماهوالافطار المثالي في وقت العمل؟

(برلين/ الخليج 365)

صرّحة الطبيبة الألمانية أنيتا فال فاخيندورف ‫أن الذهاب إلى العمل من دون تناول وجبة الإفطار يؤثر سلباً على التركيز، مضيفة أن وجبة الإفطار المثالية تتوقف على طبيعة العمل.

وأشارة فاخيندورف نائبة رئيس الرابطة الألمانية لأطباء المصانع ‫والشركات، فمثلاً مَن ‫تتطلب طبيعة عمله قوة بدنية مثل عامل البناء، ينبغي عليه الحصول على ‫طاقة أكثر من موظفي الأعمال المكتبية.

وأردفت الطبيبة أن وجبة الإفطار تسد 12% من الاحتياج اليومي ‫من الطاقة، لذا فإنه من المثالي تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ‫مثل الموسلي (خليط من الحبوب والفواكه المجففة أو الطازجة والمكسرات مع الحليب أو العصير) أو خبز الحبوب الكاملة، إذ إنها تمد الجسم بالكثير من ‫الطاقة ولمدة طويلة.

‫وأضافت أنه يسهم تناول الإفطار بانتظام كل صباح في الحد من نوبات الجوع الشديدة ‫أثناء فترة النهار، مما يجنب الموظف اللجوء إلى الوجبات البينية مثل ‫"الكوكيز" والشوكولاتة.