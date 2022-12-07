تراند اليوم : ماهوالافطار المثالي في وقت العمل؟

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(برلين/ الخليج 365)
صرّحة الطبيبة الألمانية أنيتا فال فاخيندورف أن الذهاب إلى العمل من دون تناول وجبة الإفطار يؤثر سلباً على التركيز، مضيفة أن وجبة الإفطار المثالية تتوقف على طبيعة العمل.
وأشارة فاخيندورف نائبة رئيس الرابطة الألمانية لأطباء المصانع والشركات، فمثلاً مَن تتطلب طبيعة عمله قوة بدنية مثل عامل البناء، ينبغي عليه الحصول على طاقة أكثر من موظفي الأعمال المكتبية.
وأردفت الطبيبة أن وجبة الإفطار تسد 12% من الاحتياج اليومي من الطاقة، لذا فإنه من المثالي تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الموسلي (خليط من الحبوب والفواكه المجففة أو الطازجة والمكسرات مع الحليب أو العصير) أو خبز الحبوب الكاملة، إذ إنها تمد الجسم بالكثير من الطاقة ولمدة طويلة.
وأضافت أنه يسهم تناول الإفطار بانتظام كل صباح في الحد من نوبات الجوع الشديدة أثناء فترة النهار، مما يجنب الموظف اللجوء إلى الوجبات البينية مثل "الكوكيز" والشوكولاتة.